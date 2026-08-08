BKPAIRT1MOL
Detaily kódu BIC/Swift banky PARSIAN BANK
Detaily kódu Swift
PARSIAN BANK
VANAK SQ, MOLASADRA AVE 105
BKPAIRT1MOL
PARSIAN BANK
TEHRAN
Banka PARSIAN BANK není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky PARSIAN BANK
Najděte kódy Swift různých poboček banky PARSIAN BANK.
Pobočky PARSIAN BANK
BKPAIRT1005
MIRDAMAD BLVD, OFF: MEYDAN MADAR 4, TEHRAN, 1546934744
BKPAIRT1034
ERAM ST, VANAK S NO.35, TEHRAN, 1994733113
BKPAIRT1048
NEXT TO PARS GHADIR BUILDING, 4TH, TEHRAN, 1386853899
BKPAIRT1AFS
MARYAM ST AFRIGHA ST 172, TEHRAN, 1915678613
BKPAIRT1AHW
BTW SHARGHI STREETS, CHAMRAN ST, AHWAZ, 6155954897
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.