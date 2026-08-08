BKPAIRT1ARJ

Detaily kódu BIC/Swift banky PARSIAN BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

PARSIAN BANK

Adresa pobočky

CORNER OF 19TH ST, CORNER OF 19TH

Kód pobočky

BKPAIRT1ARJ

Název banky

PARSIAN BANK

Město

TEHRAN

BKPAIRT1ARJ

Banka PARSIAN BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky PARSIAN BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky PARSIAN BANK.

Pobočky PARSIAN BANK

BKPAIRT1005

MIRDAMAD BLVD, OFF: MEYDAN MADAR 4, TEHRAN, 1546934744

BKPAIRT1034

ERAM ST, VANAK S NO.35, TEHRAN, 1994733113

BKPAIRT1048

NEXT TO PARS GHADIR BUILDING, 4TH, TEHRAN, 1386853899

BKPAIRT1AFS

MARYAM ST AFRIGHA ST 172, TEHRAN, 1915678613

BKPAIRT1AHW

BTW SHARGHI STREETS, CHAMRAN ST, AHWAZ, 6155954897

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.