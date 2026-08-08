BKMTIRT1052

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK MELLAT

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANK MELLAT

Adresa pobočky

Kód pobočky

BKMTIRT1052

Název banky

BANK MELLAT

Město

KARAJ

BKMTIRT1052

Banka BANK MELLAT není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANK MELLAT

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK MELLAT.

Pobočky BANK MELLAT

BKMTIRT1011

ESTEGHLAL SQ, TEHRAN

BKMTIRT1012

TEHRAN

BKMTIRT1013

TEHRAN

BKMTIRT1014

TEHRAN

BKMTIRT1015

TEHRAN

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.