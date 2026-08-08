BKBPIRTHSWB

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK PASARGAD

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANK PASARGAD

Adresa pobočky

TALEGHANI ST,BETWEEN SHAHID

Kód pobočky

BKBPIRTHSWB

Název banky

BANK PASARGAD

Město

AHWAZ

BKBPIRTHSWB

Banka BANK PASARGAD není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky BANK PASARGAD

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK PASARGAD.

Pobočky BANK PASARGAD

BKBPIRTH100

SAJAD BLVD, BAHAR CROSS ROAD, 1ST, MASHHAD, 9186693586

BKBPIRTH130

SEYED ALI KHAN ST, FERDOWSI ST, ISFAHAN, 8144957516

BKBPIRTH160

ABRASAN SQ, TABRIZ, 5156913196

BKBPIRTH170

HARAZ ST, IMAM KHOMEINI ST, AMOL, 4616814861

BKBPIRTH200

SAADAT ABAD,PAKNEJAD BLVD, WEST, TEHRAN, 1446600000

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.