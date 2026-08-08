BKBPIRTHIS1
Detaily kódu BIC/Swift banky BANK PASARGAD
Detaily kódu Swift
BANK PASARGAD
SAADAT ABAD ST., BETWEEN AZADI SQ
BKBPIRTHIS1
BANK PASARGAD
ISFAHAN
Banka BANK PASARGAD není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky BANK PASARGAD
Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK PASARGAD.
Pobočky BANK PASARGAD
BKBPIRTH100
SAJAD BLVD, BAHAR CROSS ROAD, 1ST, MASHHAD, 9186693586
BKBPIRTH130
SEYED ALI KHAN ST, FERDOWSI ST, ISFAHAN, 8144957516
BKBPIRTH160
ABRASAN SQ, TABRIZ, 5156913196
BKBPIRTH170
HARAZ ST, IMAM KHOMEINI ST, AMOL, 4616814861
BKBPIRTH200
SAADAT ABAD,PAKNEJAD BLVD, WEST, TEHRAN, 1446600000
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.