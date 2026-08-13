BJORSYDAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK OF JORDAN-SYRIA-

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANK OF JORDAN-SYRIA-

Adresa pobočky

BAGHDAD STREET, SABAA BAHRAT SQUARE

Kód pobočky

BJORSYDAXXX

Název banky

BANK OF JORDAN-SYRIA-

Město

DAMASCUS

BJORSYDAXXX

Banka BANK OF JORDAN-SYRIA- není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANK OF JORDAN-SYRIA-

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK OF JORDAN-SYRIA-.

Pobočky BANK OF JORDAN-SYRIA-

BJORSYDAXXX

BAGHDAD STREET, SABAA BAHRAT SQUARE, DAMASCUS

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.