BINORU21STV
Detaily kódu BIC/Swift banky B AND N BANK (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY)
Detaily kódu Swift
B AND N BANK (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY)
LENINA 221
BINORU21STV
B AND N BANK (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY)
STAVROPOL
Banka B AND N BANK (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY) není v tuto chvíli podporována
Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.
Kódy Swift banky B AND N BANK (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY)
Najděte kódy Swift různých poboček banky B AND N BANK (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY).
Pobočky B AND N BANK (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY)
BINORU21EKB
SVERDLOV 11A - YEKATERINBURG, YEKATERINBURG, 620027
BINORU21MOS
KOTELNICHESKAYA NABEREZHNAYA 33, MOSCOW, 115172
BINORU21NVS
LENINA 18 - NOVOSIBIRSK, NOVOSIBIRSK, 630004
BINORU21RST
SHOLOKHOV AVENUE 32/65, ROSTOV-ON-DON, 344019
BINORU21SPB
EMBANKMENT OF THE OBVODNY CANAL 90, ST. PETERSBURG, 196084
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.