BIBIIQB1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BASRAH INTERNATIONAL BANK FOR INVESTMENT

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BASRAH INTERNATIONAL BANK FOR INVESTMENT

Adresa pobočky

AL TAHARIYAT SQUARE

Kód pobočky

BIBIIQB1XXX

Název banky

BASRAH INTERNATIONAL BANK FOR INVESTMENT

Město

BAGHDAD

BIBIIQB1XXX

Banka BASRAH INTERNATIONAL BANK FOR INVESTMENT není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BASRAH INTERNATIONAL BANK FOR INVESTMENT

Najděte kódy Swift různých poboček banky BASRAH INTERNATIONAL BANK FOR INVESTMENT.

Pobočky BASRAH INTERNATIONAL BANK FOR INVESTMENT

BIBIIQB1XXX

AL TAHARIYAT SQUARE, BAGHDAD, 10001

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.