BHVEVEC1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANCO HIPOTECARIO VENEZOLANO, C.A.

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANCO HIPOTECARIO VENEZOLANO, C.A.

Adresa pobočky

AV. GUAICAIPURO ENT AV. PRINCIPAL

Kód pobočky

BHVEVEC1XXX

Název banky

BANCO HIPOTECARIO VENEZOLANO, C.A.

Město

SANTIAGO DE LEON DE CARACAS

BHVEVEC1XXX

Banka BANCO HIPOTECARIO VENEZOLANO, C.A. není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANCO HIPOTECARIO VENEZOLANO, C.A.

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANCO HIPOTECARIO VENEZOLANO, C.A..

Pobočky BANCO HIPOTECARIO VENEZOLANO, C.A.

BHVEVEC1XXX

AV. GUAICAIPURO ENT AV. PRINCIPAL, SANTIAGO DE LEON DE CARACAS, 1060

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.