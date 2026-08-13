BHVEVEC1XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky BANCO HIPOTECARIO VENEZOLANO, C.A.
Detaily kódu Swift
BANCO HIPOTECARIO VENEZOLANO, C.A.
AV. GUAICAIPURO ENT AV. PRINCIPAL
BHVEVEC1XXX
BANCO HIPOTECARIO VENEZOLANO, C.A.
SANTIAGO DE LEON DE CARACAS
Banka BANCO HIPOTECARIO VENEZOLANO, C.A. není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky BANCO HIPOTECARIO VENEZOLANO, C.A.
Najděte kódy Swift různých poboček banky BANCO HIPOTECARIO VENEZOLANO, C.A..
Pobočky BANCO HIPOTECARIO VENEZOLANO, C.A.
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.