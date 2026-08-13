BHDTTDNDXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANQUE DE L'HABITAT DU TCHAD SA

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANQUE DE L'HABITAT DU TCHAD SA

Adresa pobočky

IMMEUBRE CNPS, FLOOR 1

Kód pobočky

BHDTTDNDXXX

Název banky

BANQUE DE L'HABITAT DU TCHAD SA

Město

N'DJAMENA

BHDTTDNDXXX

Banka BANQUE DE L'HABITAT DU TCHAD SA není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANQUE DE L'HABITAT DU TCHAD SA

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANQUE DE L'HABITAT DU TCHAD SA.

Pobočky BANQUE DE L'HABITAT DU TCHAD SA

BHDTTDNDXXX

IMMEUBRE CNPS, FLOOR 1, N'DJAMENA

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.