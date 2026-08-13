BEOARU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky JOINT STOCK COMPANY 'POCHTA BANK'

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

JOINT STOCK COMPANY 'POCHTA BANK'

Adresa pobočky

UL. BRYANSK PROLETARION 1A

Kód pobočky

BEOARU21XXX

Název banky

JOINT STOCK COMPANY 'POCHTA BANK'

Město

BRYANSK

BEOARU21XXX

Banka JOINT STOCK COMPANY 'POCHTA BANK' není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky JOINT STOCK COMPANY 'POCHTA BANK'

Najděte kódy Swift různých poboček banky JOINT STOCK COMPANY 'POCHTA BANK'.

Pobočky JOINT STOCK COMPANY 'POCHTA BANK'

BEOARU21XXX

UL. BRYANSK PROLETARION 1A, BRYANSK, 241035

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.