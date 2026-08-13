BELRRU51XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky LIMITED LIABILITY COMPANY COMMERCIAL BANK INTERACTION

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

LIMITED LIABILITY COMPANY COMMERCIAL BANK INTERACTION

Adresa pobočky

KAMENSKAYA UL. 51 - NOVOSIBIRSK

Kód pobočky

BELRRU51XXX

Název banky

LIMITED LIABILITY COMPANY COMMERCIAL BANK INTERACTION

Město

NOVOSIBIRSK

BELRRU51XXX

Banka LIMITED LIABILITY COMPANY COMMERCIAL BANK INTERACTION není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky LIMITED LIABILITY COMPANY COMMERCIAL BANK INTERACTION

Najděte kódy Swift různých poboček banky LIMITED LIABILITY COMPANY COMMERCIAL BANK INTERACTION.

Pobočky LIMITED LIABILITY COMPANY COMMERCIAL BANK INTERACTION

BELRRU51XXX

KAMENSKAYA UL. 51 - NOVOSIBIRSK, NOVOSIBIRSK, 630005

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.