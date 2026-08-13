BELORU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky JSC 'BELGORODSOCBANK'

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

JSC 'BELGORODSOCBANK'

Adresa pobočky

SVYATO-TROITSKY BOULEVARD 38

Kód pobočky

BELORU21XXX

Název banky

JSC 'BELGORODSOCBANK'

Město

BELGOROD

BELORU21XXX

Banka JSC 'BELGORODSOCBANK' není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky JSC 'BELGORODSOCBANK'

Najděte kódy Swift různých poboček banky JSC 'BELGORODSOCBANK'.

Pobočky JSC 'BELGORODSOCBANK'

BELORU21XXX

SVYATO-TROITSKY BOULEVARD 38, BELGOROD, 308015

BELORU2BXXX

SVYATO-TROITSKY BOULEVARD 38, BELGOROD, 308015

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.