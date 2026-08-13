BEACTDND220

Detaily kódu BIC/Swift banky BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE D.N. TCHAD

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE D.N. TCHAD

Adresa pobočky

Kód pobočky

BEACTDND220

Název banky

BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE D.N. TCHAD

Město

SARH

BEACTDND220

Banka BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE D.N. TCHAD není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE D.N. TCHAD

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE D.N. TCHAD.

Pobočky BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE D.N. TCHAD

BEACTDND210

MOUNDOU

BEACTDND220

SARH

BEACTDNDXXX

N'DJAMENA

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.