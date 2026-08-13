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Detaily kódu BIC/Swift banky BANCO DE COMERCIO EXTERIOR
Detaily kódu Swift
BANCO DE COMERCIO EXTERIOR
CALLE LOS CHAGUARAMOS CENTRO
BCEVVECAXXX
BANCO DE COMERCIO EXTERIOR
SANTIAGO DE LEON DE CARACAS
Banka BANCO DE COMERCIO EXTERIOR není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky BANCO DE COMERCIO EXTERIOR
Najděte kódy Swift různých poboček banky BANCO DE COMERCIO EXTERIOR.
Pobočky BANCO DE COMERCIO EXTERIOR
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.