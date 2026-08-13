BCEVVECAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANCO DE COMERCIO EXTERIOR

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANCO DE COMERCIO EXTERIOR

Adresa pobočky

CALLE LOS CHAGUARAMOS CENTRO

Kód pobočky

BCEVVECAXXX

Název banky

BANCO DE COMERCIO EXTERIOR

Město

SANTIAGO DE LEON DE CARACAS

BCEVVECAXXX

Banka BANCO DE COMERCIO EXTERIOR není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky BANCO DE COMERCIO EXTERIOR

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANCO DE COMERCIO EXTERIOR.

Pobočky BANCO DE COMERCIO EXTERIOR

BCEVVECAXXX

CALLE LOS CHAGUARAMOS CENTRO, SANTIAGO DE LEON DE CARACAS, 1060

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.