BBSFSYDAXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky BANQUE BEMO SAUDI FRANSI S.A.
Detaily kódu Swift
BANQUE BEMO SAUDI FRANSI S.A.
CHAM HOTEL BLDG
BBSFSYDAXXX
BANQUE BEMO SAUDI FRANSI S.A.
DAMASCUS
Banka BANQUE BEMO SAUDI FRANSI S.A. není v tuto chvíli podporována
Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.
Kódy Swift banky BANQUE BEMO SAUDI FRANSI S.A.
Najděte kódy Swift různých poboček banky BANQUE BEMO SAUDI FRANSI S.A..
Pobočky BANQUE BEMO SAUDI FRANSI S.A.
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.