BBSFSYDAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANQUE BEMO SAUDI FRANSI S.A.

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANQUE BEMO SAUDI FRANSI S.A.

Adresa pobočky

CHAM HOTEL BLDG

Kód pobočky

BBSFSYDAXXX

Název banky

BANQUE BEMO SAUDI FRANSI S.A.

Město

DAMASCUS

BBSFSYDAXXX

Banka BANQUE BEMO SAUDI FRANSI S.A. není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANQUE BEMO SAUDI FRANSI S.A.

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANQUE BEMO SAUDI FRANSI S.A..

Pobočky BANQUE BEMO SAUDI FRANSI S.A.

BBSFSYDAXXX

CHAM HOTEL BLDG, DAMASCUS

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.