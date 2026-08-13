BATSRUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky JOINT STOCK COMPANY INTERNATIONAL TOBACCO MARKETING SERVICES

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

JOINT STOCK COMPANY INTERNATIONAL TOBACCO MARKETING SERVICES

Adresa pobočky

KRYLATSKAYA STREET 17

Kód pobočky

BATSRUM1XXX

Název banky

JOINT STOCK COMPANY INTERNATIONAL TOBACCO MARKETING SERVICES

Město

MOSCOW

BATSRUM1XXX

Banka JOINT STOCK COMPANY INTERNATIONAL TOBACCO MARKETING SERVICES není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky JOINT STOCK COMPANY INTERNATIONAL TOBACCO MARKETING SERVICES

Najděte kódy Swift různých poboček banky JOINT STOCK COMPANY INTERNATIONAL TOBACCO MARKETING SERVICES.

Pobočky JOINT STOCK COMPANY INTERNATIONAL TOBACCO MARKETING SERVICES

BATSRUM1XXX

KRYLATSKAYA STREET 17, MOSCOW, 121614

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.