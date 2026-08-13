BATSRU31XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BRITISH AMERICAN TOBACCO RUSSIA LIMITED

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BRITISH AMERICAN TOBACCO RUSSIA LIMITED

Adresa pobočky

KRYLATSKAYA ST 17

Kód pobočky

BATSRU31XXX

Název banky

BRITISH AMERICAN TOBACCO RUSSIA LIMITED

Město

MOSCOW

BATSRU31XXX

Banka BRITISH AMERICAN TOBACCO RUSSIA LIMITED není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BRITISH AMERICAN TOBACCO RUSSIA LIMITED

Najděte kódy Swift různých poboček banky BRITISH AMERICAN TOBACCO RUSSIA LIMITED.

Pobočky BRITISH AMERICAN TOBACCO RUSSIA LIMITED

BATSRU31XXX

KRYLATSKAYA ST 17, MOSCOW, 121614

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.