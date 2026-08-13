BATSRU31XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky BRITISH AMERICAN TOBACCO RUSSIA LIMITED
Detaily kódu Swift
BRITISH AMERICAN TOBACCO RUSSIA LIMITED
KRYLATSKAYA ST 17
BATSRU31XXX
BRITISH AMERICAN TOBACCO RUSSIA LIMITED
MOSCOW
Banka BRITISH AMERICAN TOBACCO RUSSIA LIMITED není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky BRITISH AMERICAN TOBACCO RUSSIA LIMITED
Najděte kódy Swift různých poboček banky BRITISH AMERICAN TOBACCO RUSSIA LIMITED.
Pobočky BRITISH AMERICAN TOBACCO RUSSIA LIMITED
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.