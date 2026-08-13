BANSPAPAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANESCO S.A.

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANESCO S.A.

Adresa pobočky

AV. AQUILINO DE LA GUARDIA C. 47

Kód pobočky

BANSPAPAXXX

Název banky

BANESCO S.A.

Město

PANAMA

BANSPAPAXXX

Banka BANESCO S.A. není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANESCO S.A.

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANESCO S.A..

Pobočky BANESCO S.A.

BANSPAPACOR

AV. AQUILINO DE LA GUARDIA C. 47, PANAMA, 0823

BANSPAPAXXX

AV. AQUILINO DE LA GUARDIA C. 47, PANAMA, 0823

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.