BALTTGT1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky SOCIETE INTER AFRICAINE DE BANQUE, SA

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

SOCIETE INTER AFRICAINE DE BANQUE, SA

Adresa pobočky

14 RUE DU COMMERCE

Kód pobočky

BALTTGT1XXX

Název banky

SOCIETE INTER AFRICAINE DE BANQUE, SA

Město

LOME

BALTTGT1XXX

Banka SOCIETE INTER AFRICAINE DE BANQUE, SA není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky SOCIETE INTER AFRICAINE DE BANQUE, SA

Najděte kódy Swift různých poboček banky SOCIETE INTER AFRICAINE DE BANQUE, SA.

Pobočky SOCIETE INTER AFRICAINE DE BANQUE, SA

BALTTGT1XXX

14 RUE DU COMMERCE, LOME, 1321

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.