BAKHSDKHXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK OF KHARTOUM

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANK OF KHARTOUM

Adresa pobočky

AL GMHORIA STREET

Kód pobočky

BAKHSDKHXXX

Název banky

BANK OF KHARTOUM

Město

KHARTOUM

BAKHSDKHXXX

Banka BANK OF KHARTOUM není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANK OF KHARTOUM

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK OF KHARTOUM.

Pobočky BANK OF KHARTOUM

BAKHSDKHXXX

AL GMHORIA STREET, KHARTOUM, 11111

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.