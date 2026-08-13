BAHNRU41XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BASHINVESTBANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BASHINVESTBANK

Adresa pobočky

ROSSIJSKAYA UL 12/1

Kód pobočky

BAHNRU41XXX

Název banky

BASHINVESTBANK

Město

UFA

BAHNRU41XXX

Banka BASHINVESTBANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BASHINVESTBANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky BASHINVESTBANK.

Pobočky BASHINVESTBANK

BAHNRU41MSK

MOSCOW

BAHNRU41XXX

ROSSIJSKAYA UL 12/1, UFA, 450081

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.