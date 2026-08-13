BACRIT21087
Detaily kódu BIC/Swift banky CREDITO EMILIANO SPA
Detaily kódu Swift
Poslat peníze do zahraničí může být s Wise až 5× levnější.
Místo zahraničního bankovního převodu můžete poslat CZK do banky CREDITO EMILIANO SPA pomocí převodu přes Wise. Více informací
CREDITO EMILIANO SPA
VIA PRINCIPE SANTO, 3
087
CREDITO EMILIANO SPA
GONZAGA
Wise účet nabízí více
Posílejte peníze po celém světě
Převody dorazí do 20 sekund.
Zahraniční detaily účtu
Snadno přijímejte platby v různých měnách.
Ušetřete peníze
Žádné marže k směnnému kurzu ani skryté poplatky.
- Můžete ušetřit až 462,08 CZK
Wise účet nabízí více
Posílejte peníze po celém světě
Převody dorazí do 20 sekund.
Zahraniční detaily účtu
Snadno přijímejte platby v různých měnách.
Ušetřete peníze
Žádné marže k směnnému kurzu ani skryté poplatky.
- Můžete ušetřit až 462,08 CZK
Jak Wise funguje
Používejte Wise v několika jednoduchých krocích
1. Chcete poslat peníze do země Itálie
1. Chcete poslat peníze do země Itálie
Mám Wise účet v zemi Česká republika a chci poslat EUR příjemci v zemi Itálie.
2. Vyberte a pošlete EUR
2. Vyberte a pošlete EUR
Ve svém Wise účtu jednoduše vyberu EUR, zadám detaily účtu příjemce a poté přímo jemu pošlu částku v dané místní měně.
3. Peníze dorazí
3. Peníze dorazí
Příjemce obdrží přesnou částku, kterou jsem poslal/a, a v 95 % případů peníze dorazí do 24 hodin.
Posílejte peníze svým stylem
Posíláte peníze do zahraničí pravidelně?
Doporučte příjemci, aby si založil Wise účet, a oba tak při posílání i přijímání peněz výrazně ušetříte.
Udržujeme vaše peníze v bezpečí
Technologie boje proti podvodům
7 milionů kontrol transakcí denně.
Nepřetržitá podpora
Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.
Mezinárodní ochrana vašich financí
Regulují nás vnitrostátní orgány.
Udržujeme vaše peníze v bezpečí
Technologie boje proti podvodům
7 milionů kontrol transakcí denně.
Nepřetržitá podpora
Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.
Mezinárodní ochrana vašich financí
Regulují nás vnitrostátní orgány.
Kódy Swift banky CREDITO EMILIANO SPA
Najděte kódy Swift různých poboček banky CREDITO EMILIANO SPA.
Pobočky CREDITO EMILIANO SPA
BACRIT21001
VIA VITTORIO EMANUELE II, 73, ALBINEA, 42020
BACRIT21002
VIA ANTONIO GRAMSCI, 1A, BAGNOLO IN PIANO, 42011
BACRIT21004
VIA ROMA, 1, BIBBIANO, 42021
BACRIT21005
VIALE GIOVANNI XXIII, 32/A, BORETTO, 42022
BACRIT21006
VIA MONS.SACCANI, 17, CADELBOSCO DI SOPRA, 42023
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.