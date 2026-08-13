BACKRU61XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky COMMERCIAL BANK 'BAIKALCREDOBANK' (JOINT STOCK COMPANY

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

COMMERCIAL BANK 'BAIKALCREDOBANK' (JOINT STOCK COMPANY

Adresa pobočky

LENINA UL. 18

Kód pobočky

BACKRU61XXX

Název banky

COMMERCIAL BANK 'BAIKALCREDOBANK' (JOINT STOCK COMPANY

Město

IRKUTSK

BACKRU61XXX

Banka COMMERCIAL BANK 'BAIKALCREDOBANK' (JOINT STOCK COMPANY není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky COMMERCIAL BANK 'BAIKALCREDOBANK' (JOINT STOCK COMPANY

Najděte kódy Swift různých poboček banky COMMERCIAL BANK 'BAIKALCREDOBANK' (JOINT STOCK COMPANY.

Pobočky COMMERCIAL BANK 'BAIKALCREDOBANK' (JOINT STOCK COMPANY

BACKRU61XXX

LENINA UL. 18, IRKUTSK, 664025

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.