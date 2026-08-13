ATIMRUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ATON INVESTMENT COMPANY

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ATON INVESTMENT COMPANY

Adresa pobočky

POKROVKA STREET 27

Kód pobočky

ATIMRUM1XXX

Název banky

ATON INVESTMENT COMPANY

Město

MOSCOW

ATIMRUM1XXX

Banka ATON INVESTMENT COMPANY není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ATON INVESTMENT COMPANY

Najděte kódy Swift různých poboček banky ATON INVESTMENT COMPANY.

Pobočky ATON INVESTMENT COMPANY

ATIMRUM1XXX

POKROVKA STREET 27, MOSCOW, 103062

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.