ATDBPHM10MB

Detaily kódu BIC/Swift banky ASIATRUST BANK

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Poslat peníze do zahraničí může být s Wise až 5× levnější.

Místo zahraničního bankovního převodu můžete poslat CZK do banky ASIATRUST BANK pomocí převodu přes Wise. Více informací

Název pobočky

ASIATRUST BANK

Adresa pobočky

LE GRAND CONDOMINIUM 130 VALERO

Kód pobočky

0MB

Název banky

ASIATRUST BANK

Město

CITY OF MANILA

ATDBPHM10MB

Wise účet nabízí více

  • Posílejte peníze po celém světě

    Převody dorazí do 20 sekund.

  • Zahraniční detaily účtu

    Snadno přijímejte platby v různých měnách.

  • Ušetřete peníze

    Žádné marže k směnnému kurzu ani skryté poplatky.

  • Můžete ušetřit až 462,28 CZK

Wise účet nabízí více

  • Posílejte peníze po celém světě

    Převody dorazí do 20 sekund.

  • Zahraniční detaily účtu

    Snadno přijímejte platby v různých měnách.

  • Ušetřete peníze

    Žádné marže k směnnému kurzu ani skryté poplatky.

  • Můžete ušetřit až 462,28 CZK

Jak Wise funguje

Používejte Wise v několika jednoduchých krocích

Založte si účet

1. Chcete poslat peníze do země Filipíny

1. Chcete poslat peníze do země Filipíny

Mám Wise účet v zemi Česká republika a chci poslat PHP příjemci v zemi Filipíny.

2. Vyberte a pošlete PHP

2. Vyberte a pošlete PHP

Ve svém Wise účtu jednoduše vyberu PHP, zadám detaily účtu příjemce a poté přímo jemu pošlu částku v dané místní měně.

3. Peníze dorazí

3. Peníze dorazí

Příjemce obdrží přesnou částku, kterou jsem poslal/a, a v 95 % případů peníze dorazí do 24 hodin.

App Store

4.8 ★ v App Store 152 tis. hodnocení

Google Play

4.8 ★ na Google Play 1,3 mil. hodnocení

Jedna chytrá aplikace, 50 milionů stažení

Posílejte peníze svým stylem

Posíláte peníze do zahraničí pravidelně?

Doporučte příjemci, aby si založil Wise účet, a oba tak při posílání i přijímání peněz výrazně ušetříte.

Jak fungují doporučení

Udržujeme vaše peníze v bezpečí

  • Technologie boje proti podvodům

    7 milionů kontrol transakcí denně.

  • Nepřetržitá podpora

    Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.

  • Mezinárodní ochrana vašich financí

    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Založte si účet

Udržujeme vaše peníze v bezpečí

  • Technologie boje proti podvodům

    7 milionů kontrol transakcí denně.

  • Nepřetržitá podpora

    Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.

  • Mezinárodní ochrana vašich financí

    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Založte si účet

Kódy Swift banky ASIATRUST BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky ASIATRUST BANK.

Pobočky ASIATRUST BANK

ATDBPHM10M2

M.L. QUEZON STREET, CITY OF ANTIPOLO, 1870

ATDBPHM10M3

286 ROTONDA HIGHWAY PANAPAAN, CITY OF BACOOR, 4102

ATDBPHM10M4

RIZAL AVENUE EXTENSION COR 9TH AV, CITY OF CALOOCAN, 1421

ATDBPHM10M5

KINGSVILLE ARCADE, CITY OF ANTIPOLO, 1870

ATDBPHM10M6

1052 E. RODRIGUEZ SR. AVENUE, CITY OF QUEZON, 1102

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.