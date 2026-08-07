ARABIQBAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ARAB BANK IRAQ

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ARAB BANK IRAQ

Adresa pobočky

294 STREET 22, LAND NO.51/384

Kód pobočky

ARABIQBAXXX

Název banky

ARAB BANK IRAQ

Město

BAGHDAD

ARABIQBAXXX

Banka ARAB BANK IRAQ není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ARAB BANK IRAQ

Najděte kódy Swift různých poboček banky ARAB BANK IRAQ.

Pobočky ARAB BANK IRAQ

ARABIQBAXXX

294 STREET 22, LAND NO.51/384, BAGHDAD

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.