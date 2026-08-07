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BANCA ANTONVENETA SPA
CORSO XXIII MARZO, 31
707
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Kódy Swift banky BANCA ANTONVENETA SPA
Najděte kódy Swift různých poboček banky BANCA ANTONVENETA SPA.
Pobočky BANCA ANTONVENETA SPA
ANTBIT21001
PIAZZA DELLA FRUTTA, 59, PADOVA, 35122
ANTBIT21002
VIA FELICE CAVALLOTTI, 57, PADOVA, 35124
ANTBIT21003
PIAZZA LUIGI DA PORTO, 5/6, PADOVA, 35131
ANTBIT21004
VIA TIZIANO ASPETTI, 235, PADOVA, 35134
ANTBIT21005
PIAZZALE DELLA STAZIONE, 7, PADOVA, 35131
ANTBIT2101B
VIA GUGLIELMO MARCONI, 1, SEDICO, 32036
ANTBIT2102B
VIA ANTONIO VECELLIO, 3, FELTRE, 32032
ANTBIT21031
VIA DEL LAVATOIO, 1, TRIESTE, 34133
ANTBIT21032
VIA DELL'ISTRIA, 5, TRIESTE, 34137
ANTBIT21033
VIA GIULIA, 94, TRIESTE, 34126
ANTBIT21034
PIAZZA DELL'OSPITALE, 4, TRIESTE, 34129
ANTBIT21035
VIALE MONFENERA, 39, TREVISO, 31100
ANTBIT21041
VIALE TRENTO E TRIESTE, 21, TREVISO, 31100
ANTBIT2104B
VIA MUNARI, 24, NOVE, 36055
ANTBIT21050
VIA VIII FEBBRAIO, 5, PADOVA, 35122
ANTBIT21056
VIALE DELL'INDUSTRIA, 58, PADOVA, 35129
ANTBIT21057
VIA TRE GAROFANI A, 62/A, PADOVA, 35124
ANTBIT21058
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 15, PADOVA, 35137
ANTBIT21059
PZZETTA TURATI, 17, PADOVA, 35131
ANTBIT2105B
VIA XXIV MAGGIO, 31, MONTEBELLO VICENTINO, 36054
ANTBIT21060
VIA MONTE AMIATA, SAN GIOVANNI LUPATOTO, 37057
ANTBIT21061
VIA ROMA, SAN BONIFACIO, 37047
ANTBIT21064
PIAZZA DUOMO, 2, COLOGNA VENETA, 37044
ANTBIT21065
PIAZZA MAZZINI, 38, BREGANZE, 36042
ANTBIT21066
VIA ROVERETO, 35, VERONA, 37126
ANTBIT21067
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 9, CAERANO DI SAN MARCO, 31031
ANTBIT21069
VIA ROMA, CASTELNUOVO DEL GARDA, 37014
ANTBIT2106B
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI, 11-12, MONTEGALDA, 36047
ANTBIT2106V
VIA GUGLIELMO MARCONI, 18, CITTADELLA, 35013
ANTBIT21070
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 33, TREBASELEGHE, 35010
ANTBIT21071
VIA ROCCA, 20, LATISANA, 33053
ANTBIT2107V
VIA ROMA, 2, GAZZO, 35010
ANTBIT21080
VIA SAVONA, 23, PADOVA, 35142
ANTBIT21081
VIA CHIESANUOVA, 71, PADOVA, 35136
ANTBIT21082
VIA MICHELANGELO BUONARROTI, 143, PADOVA, 35135
ANTBIT21083
VIA SORIO, 39/41, PADOVA, 35141
ANTBIT2108N
VIA DEL SANTO, 19, LIMENA, 35010
ANTBIT21099
PIAZZETTA TURATI, 2, PADOVA, 35131
ANTBIT2109B
VIA PIAZZON, 94-96, CREAZZO, 36051
ANTBIT2109E
PIAZZA DEL MUNICIPIO, 15, MASERA' DI PADOVA, 35020
ANTBIT21103
VIALE TRIESTE, 5, ROVIGO, 45100
ANTBIT21108
VIA S. DONA', 26/28, MESTRE, VENEZIA, 30174
ANTBIT2110E
VIA APRILE, 28 41, MONSELICE, 35043
ANTBIT21110
VIA NAPO TORRIANI, 22, MILANO, 20124
ANTBIT21111
VIA GUGLIELMO MARCONI, 8-10, PIOVE DI SACCO, 35028
ANTBIT21112
LARGO ROIANO A, 3, TRIESTE, 34135
ANTBIT21113
VIA STRADA VECCHIA DELL'ISTRIA, 2, TRIESTE, 34149
ANTBIT21114
VIA DONATO BRAMANTE, 8-24, PADOVA, 35134
ANTBIT21116
VIA IPPODROMO, PADOVA, 35129
ANTBIT21117
VIA LISBONA, 7, PADOVA, 35127
ANTBIT21118
VIA GIOVANNI BATTISTA CANDOTTI, 39, CODROIPO, 33033
ANTBIT2111B
STR. S. MARCO, 306/308, PONTE DI, PADOVA, 35020
ANTBIT21120
VIA ROMA, 44, CAMINO AL TAGLIAMENTO, 33030
ANTBIT21127
VIA ADRIATICA, 45, BASALDELLA, CAMPOFORMIDO, 33030
ANTBIT2112V
VIA SALUTE, 67, ROSSANO VENETO, 36028
ANTBIT21136
PIAZZA V. CARPACCIO, 9, GRADO, 34073
ANTBIT21137
VIA GIOVANNI PRATI, 16, VICENZA, 36100
ANTBIT21138
PZZALE DE GASPERI, VICENZA, 36100
ANTBIT21139
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 13, PORTOGRUARO, 30026
ANTBIT2113V
PIAZZA XXIX APRILE, 1, SAN MARTINO DI LUPARI, 35018
ANTBIT21143
VIA PIAVE, 27, MONTEBELLUNA, 31044
ANTBIT21147
VIA BEGGIATO, NOVENTA VICENTINA, 36025
ANTBIT21148
VIA APRILE, 29, SCHIO, 36015
ANTBIT21149
VIA CRESCENZIO, 86, ROMA, 00193
ANTBIT2114V
PIAZZA PRANDINA, 23, SAN PIETRO IN GU, 35010
ANTBIT21150
VIA DEL TEATRO DI MARCELLO, 2B, ROMA, 00186
ANTBIT21151
LARGO DEL NAZARENO, 20, ROMA, 00187
ANTBIT21152
CORSO DEL POPOLO, 1329, CHIOGGIA, 30015
ANTBIT21153
VIA DIV. NINO NANNETTI, 108, VITTORIO VENETO, 31029
ANTBIT21155
VIA ROMA, GALLIERA VENETA, 35015
ANTBIT21156
VIALE DON MARTINO CHILESE, 1A, MONTECCHIO PRECALCINO, 36030
ANTBIT21157
VIALE VITTORIO EMANUELE II, 7, BERGAMO, 24122
ANTBIT21159
CORSO MILANO, 60, PADOVA, 35139
ANTBIT2115B
PZZA BORGATO SOTI, 2, SAONARA, 35020
ANTBIT21160
PIAZZA XX SETTEMBRE, BOLOGNA, 40100
ANTBIT21161
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 157, VENARIA REALE, 10078
ANTBIT21162
VIA DELLE SETTEFONTANE, 4, TRIESTE, 34138
ANTBIT21163
VIA S.MARTINO DELLA BATTAGLIA, BRESCIA, 25100
ANTBIT21164
VIA SCORTEGAGNA, LONIGO, 36045
ANTBIT21165
PIAZZA LIBERTA', 4, LONGA, SCHIAVON, 36060
ANTBIT21166
VIA ROMA, 1, VILLA DEL CONTE, 35010
ANTBIT21167
VIA TRIESTE, 28, COLOGNOLA AI COLLI, 37030
ANTBIT21168
VIA BELVEDERE, 9, MIRANO, 30035
ANTBIT21169
VIA LEG. GALLIENO, VICENZA, 36100
ANTBIT2116B
VIA I. DA VINCI, 11, VIGONOVO, 30030
ANTBIT21170
VIA MONTE SUELLO, 14, BRESCIA, 25128
ANTBIT21171
VIA ANTONIO BERNOCCHI, 37, VILLA CARCINA, 25069
ANTBIT21172
LUNGOLAGO CESARE BATTISTI, 73-75, DESENZANO DEL GARDA, 25015
ANTBIT21173
PIAZZA PRADAVAL, 2, VERONA, 37122
ANTBIT21174
VIA XX SETTEMBRE - 37036 SAN, SAN MARTINO BUON ALBERGO, 37036
ANTBIT21175
PIAZZA NAZARIO SAURO, 4/6, ISOLA DELLA SCALA, 37063
ANTBIT21176
VIA CALTANA, 91 - 35010 VILLANOVA, VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO, 35010
ANTBIT21177
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 38, PONTE DI PIAVE, 31047
ANTBIT21178
PZZA C. DE LOTTO, 27, PEGOLOTTE, CONA, 30010
ANTBIT21179
PIAZZA GIOVANNI XXIII, 24, CORNUDA, 31041
ANTBIT2117E
PIAZZA LIBERAZIONE, 15, VO', 35030
ANTBIT21180
VIA ROMA, 17, VAZZOLA, 31028
ANTBIT2118B
VIA G. MATTEOTTI, 32B, CAMPONOGARA, 30010
ANTBIT21192
VIA CAVOUR, 16, TOLMEZZO, 33028
ANTBIT21194
PIAZZA SAN CRISTOFORO, 16, UDINE, 33100
ANTBIT21198
VIA LEVANTINA, JESOLO, 30016
ANTBIT21199
VIA MARSALA, 10-12, LEGNAGO, 37045
ANTBIT2119B
PIAZZA PLEBISCITO, 8, BERTIOLO, 33032
ANTBIT2119V
VIA ROMA, 3, CARMIGNANO DI BRENTA, 35010
ANTBIT21201
PIAZZA CAMILLO BENSO CONTE DI, PADOVA, 35122
ANTBIT21202
VIA M. CESAROTTI, 23, PADOVA, 35123
ANTBIT21203
VIA TIZIANO ASPETTI, 52, PADOVA, 35132
ANTBIT21204
VIA J.FACCIOLATI A, 81/A, PADOVA, 35127
ANTBIT21205
VIA EUGANEA, 65, PADOVA, 35141
ANTBIT21206
VIALE VENEZIA, 100, PADOVA, 35129
ANTBIT21208
VIA VIGONOVESE, 138A, PADOVA, 35127
ANTBIT21209
VIA SACRO CUORE, 27B, PADOVA, 35135
ANTBIT2120B
VIA C. CAVOUR, 32E, VIGONZA, 35010
ANTBIT21211
VIALE DELLE TERME, 87, ABANO TERME, 35031
ANTBIT2121B
VIA VIII BERSAGLIERI, 2, RIVIGNANO TEOR, 33050
ANTBIT2121H
PIAZZA GIOVANNI CARLI, 82, ASIAGO, 36012
ANTBIT21227
VIA A. ROSSI B, 59/B, RUBANO, 35030
ANTBIT2122B
PZZA ROMA, 27, SEDEGLIANO, 33039
ANTBIT2122E
VIA UMBERTO I, 122-154, CASALSERUGO, 35020
ANTBIT21236
VIALE DELLA PACE, 131, VICENZA, 36100
ANTBIT2123B
PIAZZA MUNICIPIO, 3, VARMO, 33030
ANTBIT2123V
PIAZZA MONS. PIETRO NICHELE, 1, FONTANIVA, 35014
ANTBIT21244
PIAZZA CAVOUR, 8, VALDAGNO, 36078
ANTBIT21246
PIAZZA MARCONI, 30, CASTELGOMBERTO, 36070
ANTBIT2124B
PIAZZA SAN BIAGIO, 30, LESTIZZA, 33050
ANTBIT2124N
VIA PROVVIDENZA, 3, SARMEOLA, RUBANO, 35030
ANTBIT21252
VIA ROMA, 36, CITTADELLA, 35013
ANTBIT21253
PIAZZA XX SETTEMBRE, 48, CONSELVE, 35026
ANTBIT21255
PIAZZA OSSICELLA, 21, MONSELICE, 35043
ANTBIT2125B
VIA ZORUTTI, 42, CAMPOFORMIDO, 33030
ANTBIT2125N
PZZALE CASTAGNARA, 1, CADONEGHE, 35010
ANTBIT21265
VIA SAVONAROLA, 67/D, BORSEA, ROVIGO, 45030
ANTBIT2126B
VIA UDINE, 15A, TRIVIGNANO UDINESE, 33050
ANTBIT2126E
VIA JAPPELLI, ABANO TERME, 35031
ANTBIT21274
PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 22, ROVIGO, 45100
ANTBIT2127B
PZZA MARCONI, 26, STRA', 30039
ANTBIT21280
PIAZZA DEI SIGNORI, 1, TREVISO, 31100
ANTBIT21288
VIA CAIROLI, 175, TREVISO, 31100
ANTBIT2128B
PZZA UNITA' D'ITALIA, 25, GRADISCA D'ISONZO, 34072
ANTBIT2128V
VIA MAZZINI G, 60, ROSA', 36027
ANTBIT21290
VIA GIUSEPPE VERDI, 13-15, PADOVA, 35139
ANTBIT21291
PZZA XXII MARZO, 14, MESTRE, VENEZIA, 30171
ANTBIT21294
VIALE PORTA PO, 87, ROVIGO, 45100
ANTBIT21295
VIA V. ALFIERI, 1, CONEGLIANO, 31015
ANTBIT21297
VIA FILIPPO TURATI, 30, MILANO, 20121
ANTBIT21298
VIA GUIZZA CONSELVANA, 77A, PADOVA, 35125
ANTBIT2129B
VIA DON G. LAGO, 84, LAGHI DI, CITTADELLA, 35013
ANTBIT2129N
VIA SAN GIORGIO, 17 - 35010 SANTA, SANTA GIUSTINA IN COLLE, 35010
ANTBIT21300
RIVIERA TITO LIVIO, 38, PADOVA, 35123
ANTBIT21303
VIA ARMISTIZIO, 21B, PADOVA, 35142
ANTBIT21304
VIA SANT'ANTONINO, 197, TREVISO, 31100
ANTBIT2130B
VIA VALSUGANA, 139, SAN GIORGIO IN BOSCO, 35010
ANTBIT21311
PIAZZALE MAZZINI, 59, PADOVA, 35121
ANTBIT21312
VIA ROBERTO MARIN, 8, PADOVA, 35122
ANTBIT21313
VIA VITTORIO EMANUELE II, 25, PIEVE DI SOLIGO, 31053
ANTBIT21314
VIA CHIESANUOVA, 147A, PADOVA, 35136
ANTBIT21315
VIA MADONNA DELLA SALUTE, 28, PADOVA, 35129
ANTBIT21318
VIA BELZONI, 14, PADOVA, 35121
ANTBIT21319
PIAZZALE SANTA CROCE, 35, PADOVA, 35123
ANTBIT21320
VIALE DELL'INDUSTRIA, 2G, CONSELVE, 35026
ANTBIT21322
VIA TIZIANO ASPETTI, 250, PADOVA, 35133
ANTBIT21325
VIA ROMA, 1, VILLANOVA DEL GHEBBO, 45020
ANTBIT21326
VIA MONTELUNGO, 14/B, TORRI, ARCUGNANO, 36057
ANTBIT21327
VIA EGIDIO FORCELLINI, 120, PADOVA, 35128
ANTBIT21328
VIA DEI COLLI, 95, PADOVA, 35143
ANTBIT21329
VIA G. MAZZINI, 34, GORO, 44020
ANTBIT2132B
VIA REPOISE, 16, MONTEMERLO, CERVARESE SANTA CROCE, 35030
ANTBIT21332
VIA PLINIO, 14, MILANO, 20129
ANTBIT21334
VIA MONTA', 257, PADOVA, 35136
ANTBIT21336
PIAZZA UMBERTO I, 30, ZERO BRANCO, 31059
ANTBIT21337
VIA PROVINCIALE, 44, PIOVE DI SACCO, 35028
ANTBIT21338
VIA S. MARCO, 1143, SOTTOMARINA, CHIOGGIA, 30015
ANTBIT2133B
CORSO DEGLI ALPINI, 15, AGORDO, 32021
ANTBIT21340
VIA GIUSEPPE MASSARENTI, 260, BOLOGNA, 40138
ANTBIT21341
VIA CADUTI DELLA VIA FANI, 15D, BOLOGNA, 40127
ANTBIT21342
VIA ELEONORA DUSE, 16, BOLOGNA, 40127
ANTBIT21343
VIA EMILIA PONENTE, 317, BOLOGNA, 40132
ANTBIT21344
VIA GIUSEPPE DAGNINI, 9, BOLOGNA, 40137
ANTBIT21345
VIA MARTIRI ANTIFASCISTI, 16, BUDRIO, 40054
ANTBIT21346
PZZA 2 AGOSTO 1980, 1, CASTEL MAGGIORE, 40013
ANTBIT21347
CORSO XXV APRILE, ERBA, 22036
ANTBIT21348
PIAZZA VITTORIO VENETO, 17, LAGOSANTO, 44023
ANTBIT21349
CORSO ITALIA, 188, MIRABELLO, 44043
ANTBIT21350
VIA VITTORIO ALFIERI, 36-38, CEPRANO, 03024
ANTBIT21351
PIAZZA SPADA, 48, FIUGGI, 03014
ANTBIT21352
PIAZZA DE BONCOMPAGNI, 10-14, ISOLA DEL LIRI, 03036
ANTBIT21353
VIALE PORTA PIA, 1-3, PONTECORVO, 03037
ANTBIT21354
VIA N. COPERNICO, 1A, OSNAGO, 23875
ANTBIT21355
LARGO GIUSEPPE GARIBALDI, 2, CALOLZIOCORTE, 23801
ANTBIT21356
VIA VITTORIO EMANUELE, 71/73, CODOGNO, 26845
ANTBIT21357
VIA DELLE INDUSTRIE, 36/38, LATINA, 04013
ANTBIT21358
CORSO CAVOUR, 33-37, GAETA, 04024
ANTBIT21359
VIA ROMA, 48, TERRACINA, 04019
ANTBIT2135B
BORGO AQUILEIA, 12, PALMANOVA, 33057
ANTBIT21360
PIAZZA SPOTORNO, MILANO, 20159
ANTBIT21361
VIA GIAN GALEAZZO, 17, MILANO, 20136
ANTBIT21362
VIA BARTOLOMEO EUSTACHI, 19, MILANO, 20129
ANTBIT21363
VIA FRANCESCO PREDABISSI, 2, MILANO, 20131
ANTBIT21364
VIALE FAMAGOSTA, 50, MILANO, 20142
ANTBIT21365
VIA CALIFORNIA, 1, MILANO, 20144
ANTBIT21366
PIAZZALE BRESCIA, 9, MILANO, 20149
ANTBIT21367
VIA GIUSEPPE GIUSTI, 41, MILANO, 20154
ANTBIT21368
VIA PELLEGRINO ROSSI, 81, MILANO, 20161
ANTBIT21369
PIAZZA ANTONIO GRAMSCI, 9, BINASCO, 20082
ANTBIT2136G
CORSO ITALIA, 55, GORIZIA, 34170
ANTBIT21370
VIA SAN SIMPLICIANO, 27, CARATE BRIANZA, 20841
ANTBIT21371
VIALE RINASCITA, 80, CINISELLO BALSAMO, 20092
ANTBIT21372
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 28, DESIO, 20832
ANTBIT21373
PIAZZA ITALIA, 15-19, GORGONZOLA, 20064
ANTBIT21374
VIA MARSALA, 15, MELEGNANO, 20077
ANTBIT21375
VIA G. D'ANNUNZIO, 80, PIOLTELLO, 20096
ANTBIT21376
PIAZZA ITALIA, 1, SAN GIULIANO MILANESE, 20098
ANTBIT21377
PIAZZA UNITA' D'ITALIA, 9, VIMERCATE, 20871
ANTBIT21378
VIA COSTANTINIANA, 70, ROMA, 00188
ANTBIT21379
VIA DELLA MARINA, 16, LIDO DI OSTIA, ROMA, 00121
ANTBIT2137A
VIA MATTEOTTI, 19-21, CORMONS, 34071
ANTBIT21380
PIAZZALE DI PONTE MILVIO, 9, ROMA, 00191
ANTBIT21381
VIA RAPAGNANO, 95, ROMA, 00138
ANTBIT21382
VIA AGOSTINO DEPRETIS, 45C, ROMA, 00184
ANTBIT21383
VIA DELLE FORNACI, 2, ROMA, 00165
ANTBIT21384
VIA ALESSANDRIA, 76, ROMA, 00198
ANTBIT21385
LUNGOTEVERE PORTUENSE, 164, ROMA, 00153
ANTBIT21386
PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 1-6, CIVITAVECCHIA, 00053
ANTBIT21387
VIA ROMA, 116/B, GUIDONIA MONTECELIO, 00012
ANTBIT21388
VIA TRIPOLI, 20, TORINO, 10136
ANTBIT21389
VIA GENOVA, 111, TORINO, 10126
ANTBIT2138M
VIA FRATELLI ROSSELLI, 37, MONFALCONE, 34074
ANTBIT2138T
VIA TONELLO GIUSEPPE, 5B, MUGGIA, 34015
ANTBIT21390
VIA ROMA, 34A, NONE, 10060
ANTBIT21391
PIAZZALE CONCORDIA, MESTRE, VENEZIA, 30175
ANTBIT21393
VIA QUADRATO, 2/C, VILLAFRANCA DI VERONA, 37069
ANTBIT21394
VIA GENOVA, 1, VITERBO, 01100
ANTBIT21395
VIA G. MAZZINI, 17-19, IMOLA, 40026
ANTBIT21396
PIAZZA A. DE GASPERI, SAN DONA' DI PIAVE, 30027
ANTBIT21397
VIA ROMA, 36, SCORZE', 30037
ANTBIT21398
PIAZZA SANTA TOSCA, ZEVIO, 37059
ANTBIT21399
PIAZZA MARCONI, 1, VALDOBBIADENE, 31049
ANTBIT21400
VIA SAN PIETRO ALL'ORTO, 24, MILANO, 20121
ANTBIT21401
VIA GUGLIELMO SILVA, 49, MILANO, 20149
ANTBIT21402
VIA MELCHIORRE GIOIA, 88, MILANO, 20125
ANTBIT21403
VIA TEODOSIO, 55, MILANO, 20131
ANTBIT21404
VIA LUIGI SODERINI, 50, MILANO, 20146
ANTBIT21405
VIA VARESINA, 63, MILANO, 20156
ANTBIT21406
VIALE BRENTA, 18, MILANO, 20139
ANTBIT21407
VIA DEI SANTI GIACOMO E FILIPPO, 15, GENOVA, 16122
ANTBIT21408
VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 3, SEREGNO, 20831
ANTBIT21409
VIALE MONZA, 258, MILANO, 20128
ANTBIT2140B
PZZA VECCHIA, 52/53, GAMBARARE DI, MIRA, 30034
ANTBIT2140M
VIA ROMA, 8, CERVIGNANO DEL FRIULI, 33052
ANTBIT21410
VIA ANTONIO CANTORE, 29, GENOVA, 16149
ANTBIT21411
VIA GIOVANNI BATTISTA SORESINA, 2, MILANO, 20144
ANTBIT21412
VIA GEROLAMO TIRABOSCHI, 8, MILANO, 20135
ANTBIT21413
VIA G. DA CERMENATE, 29, CANTU', 22063
ANTBIT21414
CORSO GUGLIELMO MARCONI, 4, GENOVA, 16129
ANTBIT21415
VIA LIBERAZIONE, 10, CORSICO, 20094
ANTBIT21416
PZZA FERRETTO, 24, MESTRE, VENEZIA, 30174
ANTBIT21417
CAMPO S.BARTOLOMEO, 5400, VENEZIA, 30100
ANTBIT21418
S.POLO CAMPIELLO DEI MELONI, VENEZIA, 30125
ANTBIT21419
FONDAMENTA TRAPOLIN, 2343, VENEZIA, 30121
ANTBIT2141B
VIA FORNACE, 97, PRADIPOZZO, PORTOGRUARO, 30020
ANTBIT21421
VIALE VENETO, 33, SOTTOMARINA, CHIOGGIA, 30015
ANTBIT21422
VIA F. FRANCHETTI, 158, SAN TROVASO, PREGANZIOL, 31022
ANTBIT21423
PIAZZA SAN ROCCO, 6 - 31020, SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA, 31020
ANTBIT21424
VIA FLAMINIA, 35, ROMA, 00196
ANTBIT21425
VIA MAGNAGRECIA, 47, ROMA, 00183
ANTBIT21426
PIAZZA UMBERTO I, 5, LONGARONE, 32013
ANTBIT21427
VIA VIZZA, 45, GAIARINE, 31018
ANTBIT21428
VIA SANTA TERESA, 16, TORINO, 10121
ANTBIT21429
VIA SEGA, 21, ARZIGNANO, 36071
ANTBIT2142B
VIA MATTEO FABBIAN, 14-1B, BORSO DEL GRAPPA, 31030
ANTBIT2142U
VIA GIUSTI, UDINE, 33100
ANTBIT21430
VIA GORIZIA, 33, LIGNANO SABBIADORO, 33054
ANTBIT21431
PIAZZA DEL POPOLO, 2, POLISTENA, 89024
ANTBIT21432
LARGO M. AMENDOLA, SAN GIORGIO MORGETO, 89017
ANTBIT21433
VIA ANTONIO GRAMSCI, 127, MELICUCCO, 89020
ANTBIT21434
VIA TENENTE CARELLA, 18-20, ROCCELLA IONICA, 89047
ANTBIT21435
VIA PROVINCIALE, 134, SANTA DOMENICA, 89866
ANTBIT21436
VIA G. BUSCETI, 2, SAN ROBERTO, 89050
ANTBIT21438
VIA XXIV MAGGIO, 30, TAURIANOVA, 89029
ANTBIT21439
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 6, CINQUEFRONDI, 89021
ANTBIT2143P
VIALE COSSETTI, PORDENONE, 33170
ANTBIT21440
VIA FONSCHERA, 5, NICOTERA, 88034
ANTBIT21441
PIAZZA I MAGGIO, 3, PALMI, 89015
ANTBIT21442
CORSO VITTORIO VENETO, 100, SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE, 89027
ANTBIT21443
VIALE REGINA MARGHERITA, LAUREANA DI BORRELLO, 89023
ANTBIT21444
VIA D. ALIGHIERI, 126, CURINGA, 88022
ANTBIT21445
VIALE KENNEDY, VIBO VALENTIA, 88018
ANTBIT21446
VIA F.A. D'IPPOLITO, LAMEZIA TERME, 88046
ANTBIT21447
VIA ZANOTTI BIANCO, VILLA SAN GIOVANNI, 89018
ANTBIT21448
VIA P.A. SGRO', SAN PIETRO A MAIDA, 88020
ANTBIT21449
VIA TREVISO Z.I, 34, PORDENONE, 33170
ANTBIT2144A
VIA ROMA, 11, CAMPODORO, 35010
ANTBIT2144B
VIA BASSANESE, 311, CRESPIGNAGA, MASER, 31010
ANTBIT21450
VIA P. C. S. NASICA, 27, CASTENASO, 40055
ANTBIT21451
VIA MARITTIMA, 50, FROSINONE, 03100
ANTBIT21452
VIA BORGO GARIBALDI, 20B, MEL, 32026
ANTBIT21453
VIA U. BOMBIERI, 6, LUGO, GREZZANA, 37020
ANTBIT21454
VIA ROMA, 20, CAORLE, 30021
ANTBIT21456
VIA MAZZINI, 37, BUSSOLENGO, 37012
ANTBIT21457
VIA MARTIRI DELLE LIBERTA', 14, CORDENONS, 33084
ANTBIT21458
VIA CRISPI, PONTE DI BARBARANO, BARBARANO VICENTINO, 36020
ANTBIT21459
PIAZZA NATIVITA, VALLI, CHIOGGIA, 30015
ANTBIT2145B
VIA LA PIAZZA, 12-2, DOMEGGE DI CADORE, 32040
ANTBIT21460
PIAZZA DEL POPOLO, 27, FAENZA, 48018
ANTBIT21461
CORSO GIUSEPPE MAZZINI, 171, FAENZA, 48018
ANTBIT21462
VIA FORLIVESE, 20, FAENZA, 48018
ANTBIT21463
VIA DON GIOVANNI COSTA, 1, RIOLO TERME, 48025
ANTBIT21464
VIA MATTEOTI, CASOLA VALSENIO, 48010
ANTBIT21465
PIAZZA XX SETTEMBRE, 16, FORLI', 47121
ANTBIT21466
VIA EMILIA INTERNA, 51, CASTEL BOLOGNESE, 48014
ANTBIT21467
VIALE ALFREDO BACCARINI, 23, FAENZA, 48018
ANTBIT21468
CORSO BACCARINI, 23, BRISIGHELLA, 48018
ANTBIT21469
VIALE MARCONI, 11, FAENZA, 48018
ANTBIT2146B
VIA DELL'INDIPENDENZA, 10, BOLOGNA, 40121
ANTBIT21470
VIA CITTADINI, 13, FAENZA, 48018
ANTBIT21471
CORSO RENATO EMALDI, 36, FUSIGNANO, 48032
ANTBIT21472
CORSO MATTEOTTI, BAGNACAVALLO, 48012
ANTBIT21473
VIA G.GARIBALDI, 145, RUSSI, 48026
ANTBIT21474
VIA SPAZZOLI, 131, FORLI', 47122
ANTBIT21475
VIA FRATELLI BANDIERA, 38, CESENA, 47521
ANTBIT21476
VIA IV NOVEMBRE, 14, OZZANO DELL'EMILIA, 40064
ANTBIT21477
S.S. DEL BRENNERO, DOMEGLIARA, SANT'AMBROGIO VALPOLICELLA, 37015
ANTBIT21478
VIA XX SETTEMBRE, 8/A, CASTEL SAN GIOVANNI, 29015
ANTBIT21479
VIALE DELLA VITTORIA, 9-10, MANIAGO, 33085
ANTBIT2147M
VIA SANTA MARIA SEGRETA, 5, MILANO, 20123
ANTBIT21480
VIA FABIO FILZI, 10, TRIESTE, 34132
ANTBIT21482
VIA TERZA ARMATA, 200, GORIZIA, 34170
ANTBIT21483
VIA DOMIO, 227, DOMIO - 34018 SAN, SAN DORLIGO DELLA VALLE, 34018
ANTBIT21485
VIA GIOSUE' CARDUCCI, 41, TRIESTE, 34122
ANTBIT21486
VIA NAZIONALE, 42, VILLA OPICINA, TRIESTE, 34016
ANTBIT21487
VIA SAN CILINO, 38, TRIESTE, 34128
ANTBIT21488
VIA PROSECCO, 3, PROSECCO, TRIESTE, 34017
ANTBIT21489
LOC. SANTA CROCE, 736, TRIESTE, 34010
ANTBIT2148T
CORSO GALILEO FERRARIS, 60, TORINO, 10129
ANTBIT21490
LOC. SISTIANA, 5A, SISTIANA, DUINO-AURISINA, 34011
ANTBIT21491
VIA NAZIONALE, SNC, CORIGLIANO SCALO, 87065
ANTBIT21492
VIA DON MINZONI, 82, QUATTROMIGLIA, 87036
ANTBIT21493
VIA MARTIRI DELLE LIBERTA', 277, RONCADELLE, 25030
ANTBIT21494
VIA A.DE GASPERI, 7, GUSSAGO, 25064
ANTBIT21495
VIA ACERBI, 16, CASTEL GOFFREDO, 46042
ANTBIT21496
VIA PAOLO IV, 36/38, MONTICHIARI, 25018
ANTBIT21497
PIAZZA SAN BOVO, 37, VOGHERA, 27058
ANTBIT21498
CORSO ROMA, 122, LODI, 26900
ANTBIT21499
VIA DELLA REPUBBLICA, 132, SACILE, 33077
ANTBIT2149R
VIA ABRUZZI, 6, ROMA, 00187
ANTBIT21500
VIA MARCONI, 30, PORCIA, 33080
ANTBIT21501
VIA HENRY DUNANT, 8 - 46043, CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, 46043
ANTBIT21502
VIA ROMA - 40024 CASTEL SAN, CASTEL SAN PIETRO TERME, 40024
ANTBIT21503
CORSO G. MAZZINI, 150-152, COSENZA, 87100
ANTBIT21504
CORSO TARANTO, 42, TORINO, 10154
ANTBIT21505
VIA ROMA, 5, BRUGINE, 35020
ANTBIT21506
VIA DELLA VOLTA, 2C, BRESCIA, 25124
ANTBIT21507
PIAZZA DELLA CITTADELLA, 16, PIACENZA, 29121
ANTBIT21508
VIA NAZIONALE, 31, TRESCORE BALNEARIO, 24069
ANTBIT21509
VIA S. MARIA MAROSSO DELLA ROCCA, BRUGNERA, 33070
ANTBIT21510
PIAZZA DELLA LIBERTA'B, 43/B, VEROLANUOVA, 25028
ANTBIT21511
VIA G. REICH, 45, TORRE BOLDONE, 24020
ANTBIT21512
VIA DEI MILLE, 77, CASTELLI CALEPIO, 24060
ANTBIT21513
VIA BRUNO BUOZZI, ROMA, 00197
ANTBIT21514
VIA G. DI VITTORIO, 42, CERVIA, 48015
ANTBIT21515
VIA ROMA, CESENATICO, 47042
ANTBIT21516
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 9, TORTONA, 15057
ANTBIT21517
VIA G. MARCONI, 21, ALBINO, 24021
ANTBIT21518
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 13/15, CAZZAGO SAN MARTINO, 25046
ANTBIT21519
VIA XXVI APRILE, 65, CHIARI, 25032
ANTBIT2151H
VIALE FRANCESCO BASSANI, 86, THIENE, 36016
ANTBIT21521
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 115, MISTERBIANCO, 95045
ANTBIT21522
PIAZZA EUROPA, 9, CATANIA, 95127
ANTBIT21523
VIA RUGGERO SETTIMO, 12, ACIREALE, 95024
ANTBIT21525
VIALE VITTORIO VENETO, 89, CATANIA, 95127
ANTBIT21526
PIAZZA S. FILIPPO, 9, ACI SAN, ACI CATENA, 95022
ANTBIT21527
VIALE MARIO RAPISARDI, 384, CATANIA, 95123
ANTBIT21528
VIA CARDINALE DUSMET, 133-135, CATANIA, 95131
ANTBIT2152P
VIA SAN PIO X, 82, CASTELFRANCO VENETO, 31033
ANTBIT21531
VIALE LIBRINO, 14, CATANIA, 95121
ANTBIT21532
VIA SAN GIOVANNI BATTISTA, 75, CATANIA, 95123
ANTBIT21533
VIA BELLINI, 3, GIARRE, 95014
ANTBIT21534
AEREOPORTO CIVILE CATANIA, CATANIA, 95121
ANTBIT21535
VIA SALVATORE VIGO, 97, ACIREALE, 95024
ANTBIT21536
VIA PRINCIPE UMBERTO, 207, CALTAGIRONE, 95041
ANTBIT21537
VIA VITTORIO EMANUELE, LIPARI, 98055
ANTBIT21538
VIALE SAN MARTINO, 173, MESSINA, 98123
ANTBIT21539
VIA CAVOUR, 2B, MILAZZO, 98057
ANTBIT2153V
VIA VERDI, 21, MESTRE, VENEZIA, 30170
ANTBIT21542
VIA NAXOS, 231, GIARDINI NAXOS, 98035
ANTBIT21544
VIA ANGELO PAVONE, 5, VALGUARNERA CAROPEPE, 94019
ANTBIT21545
VIA GENERALE CIANCIO, 84, PIAZZA ARMERINA, 94015
ANTBIT21546
VIA CANONICO GIUSEPPE FALAUTANO, 7, ENNA, 94100
ANTBIT21547
VIA JOHN F. KENNEDY, 42A, CALTANISSETTA, 93100
ANTBIT21548
CORSO VITTORIO EMANUELE, 311, GELA, 93012
ANTBIT2154A
VIA ROMA, 45, SELVAZZANO DENTRO, 35030
ANTBIT2154B
VIA G. MATTEOTTI, 415, PORTO TOLLE, 45018
ANTBIT21550
VIA ALESSANDRO MANZONI, 154, AGRIGENTO, 92100
ANTBIT21552
CORSO FILIPPO RE CAPRIATA, 56, LICATA, 92027
ANTBIT21553
CORSO DELLE REPUBBLICA, RAVANUSA, 92029
ANTBIT21554
VIA BERNARDO MATTARELLA, 62, BAGHERIA, 90011
ANTBIT21557
VIA VITTORIO EMANUELE, 450, BIANCAVILLA, 95033
ANTBIT21558
VIA MARCO POLO, 322, MESSINA, 98125
ANTBIT2155B
VIA CARRERA, 12, BELLUNO, 32100
ANTBIT21560
VIA DELLA LIBERTA', 9A, PALERMO, 90139
ANTBIT21563
VIA CAVOUR, 481, VITTORIA, 97019
ANTBIT21566
VIA MARCHESE DI VILLABIANCA, 187, PALERMO, 90143
ANTBIT21567
VIA SERRADIFALCO, 2, PALERMO, 90145
ANTBIT21570
CORSO ITALIA, 25, TRAPANI, 91100
ANTBIT21571
VIA CASTELVETRANO, 14, TRAPANI, 91100
ANTBIT21572
PIAZZA FRANCESCO PIZZO, 28, MARSALA, 91025
ANTBIT21573
VIA GIUSEPPE TONIOLO, 1, MAZARA DEL VALLO, 91026
ANTBIT21574
CORSO VITTORIO EMANUELE, 40, PARTANNA, 91028
ANTBIT21575
VIA SAVOIA, 44, SAN VITO LO CAPO, 91010
ANTBIT21576
VIALE INDIPENDENZA SICILIANA, 71, GIBELLINA, 91024
ANTBIT21578
VIA ROMA, 33, CEFALU', 90015
ANTBIT21579
VIA ROMA, 64, MARSALA, 91025
ANTBIT21581
VIA MAZARA, 477, MARSALA, 91025
ANTBIT21583
PIAZZA FRATELLI DE VITA, 11, PETROSINO, 91020
ANTBIT21585
VIA G. GARIBALDI, 195-197, MESSINA, 98122
ANTBIT21588
PIAZZA PRINCIPE DI PIEMONTE, 9, CASTELVETRANO, 91022
ANTBIT21589
VIALE ITALIA, ALCAMO, 91011
ANTBIT21590
PIAZZA UMBERTO I, 16, SCORDIA, 95048
ANTBIT21592
VIA DELLA LIBERTA, 86-88-89, MEDICINA, 40059
ANTBIT21593
PIAZZA GIACOMO ZANELLA, 7, CHIAMPO, 36072
ANTBIT21594
PIAZZA LIBERTA', 76, AZZANO DECIMO, 33082
ANTBIT21595
VIA DANTE ALIGHIERI, 129, BARI, 70122
ANTBIT21596
VIA FRANCESCO CRISPI, 110B, BARI, 70123
ANTBIT21597
VIA GIUSEPPE FANELLI, 206, BARI, 70125
ANTBIT21599
LARGO UMBERTO I, 22, CASTELLANETA, 74011
ANTBIT21600
VIALE DON STURZO, 65, ANDRIA, 70031
ANTBIT21601
PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 28, MASSAFRA, 74016
ANTBIT21602
CORSO VITTORIO EMANUELE, 96, MOTTOLA, 74017
ANTBIT21603
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 17A, MONOPOLI, 70043
ANTBIT21604
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 22, OSTUNI, 72017
ANTBIT21605
VIALE REGINA MARGHERITA, 12, ALTAMURA, 70022
ANTBIT21606
VIA FLORA, 22, GIOIA DEL COLLE, 70023
ANTBIT21607
VIA FRANCESCO CERVELLI, 7C, BITONTO, 70032
ANTBIT21609
PIAZZA CAMILLO BENSO CAVOUR, 17, FOGGIA, 71121
ANTBIT21610
VIA GIUSEPPE ZANARDELLI, 34B, LECCE, 73100
ANTBIT21611
VIA PODGORA, 7, CASTELFRANCO VENETO, 31033
ANTBIT21612
STRADA NOALESE, 37, TREVISO, 31100
ANTBIT21613
VIA UBALDO BREGOLINI, 39, NOALE, 30033
ANTBIT21614
VIA UDINE, 68, PORDENONE, 33170
ANTBIT21615
VIA MARCONI, 14-16, PUOS D'ALPAGO, 32015
ANTBIT21616
VIALE DEL PIAVE, 54, BRESCIA, 25123
ANTBIT21617
VIA PETOS, 50, PONTERANICA, 24010
ANTBIT21618
VIA ISONZO, 18, ROMANO DI LOMBARDIA, 24058
ANTBIT21619
VIA SAN ZENO, 4, TREVIGLIO, 24047
ANTBIT21620
PIAZZA CORRUBBIO, VERONA, 37123
ANTBIT21622
CORSO ALDO MORO, 56A, GRAVINA IN PUGLIA, 70024
ANTBIT21623
VIA MONTEGRAPPA, 1, BASSANO DEL GRAPPA, 36061
ANTBIT21624
VIALE MARIO GORI, 172, NISCEMI, 93015
ANTBIT21625
VIA RICASOLI, 8A-8B, FIRENZE, 50122
ANTBIT21626
VIA PRATESE, 162A, FIRENZE, 50145
ANTBIT21627
VIA MASSACCHIO ROSSO, 44, FIRENZE, 50133
ANTBIT21628
PIAZZA CAVOUR, 75, BARBERINO DI MUGELLO, 50031
ANTBIT21629
VIA GIOTTO, 13, BORGO SAN LORENZO, 50032
ANTBIT21630
VIA GIOVANNI NELLI, 8, FUCECCHIO, 50054
ANTBIT21631
VIA CAMILLO BENSO CAVOUR, 39, PISTOIA, 51100
ANTBIT21632
VIALE ADUA, 368, PISTOIA, 51100
ANTBIT21634
VIA MEZZOMIGLIO, 8, PIEVE A NIEVOLE, 51018
ANTBIT21635
VIA DEI MONTANINI, 106-108, SIENA, 53100
ANTBIT21636
VIA GAETANO DONIZETTI, 21, SCANDICCI, 50018
ANTBIT21637
PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI, 36, POGGIBONSI, 53036
ANTBIT21638
VIA FIUME, 1, SINALUNGA, 53048
ANTBIT21639
PIAZZA FONTANA, 4, MILANO, 20122
ANTBIT21640
VIA ST. MARTIN DE CORLEANS, 105, AOSTA, 11100
ANTBIT21641
VIA GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 30, MILANO, 20124
ANTBIT21642
VIA CESARE LOMBROSO, 32, MILANO, 20137
ANTBIT21643
VIA RAFFAELLO SANZIO, 7, MILANO, 20149
ANTBIT21644
VIA UMBERTO CALOSSO, 3, ASTI, 14100
ANTBIT21645
PIAZZA CAVOUR, 1, MILANO, 20121
ANTBIT21646
CORSO LODI, 18, MILANO, 20135
ANTBIT21647
VIA GIUSEPPE RIPAMONTI, 35, MILANO, 20135
ANTBIT21648
VIA PAVIA, 2, MILANO, 20136
ANTBIT21649
CORSO VENTIDUE MARZO, 28, MILANO, 20135
ANTBIT21650
VIA GIOVANNI ANTONIO PLANA, 8, MILANO, 20155
ANTBIT21651
VIALE MONZA, 27, MILANO, 20125
ANTBIT21652
VIA COSTANTINO CANTU', 21, ABBIATEGRASSO, 20081
ANTBIT21654
VIA FONTANILE, 36, COLOGNO MONZESE, 20093
ANTBIT21655
VIA ROMA, 108, CASSINA DE' PECCHI, 20060
ANTBIT21656
CORSO VERONA, 19, TORINO, 10152
ANTBIT21657
VIA GIARDINO, 3, LOCATE DI TRIULZI, 20085
ANTBIT21658
VIA GIUSEPPE MAZZINI, 28, MAGENTA, 20013
ANTBIT21659
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 58, MELZO, 20066
ANTBIT21660
VIA ENRICO RONDANINI, 11, NERVIANO, 20014
ANTBIT21661
PIAZZA DE FERRARI, 6, GENOVA, 16121
ANTBIT21662
PIAZZA DELLA VITTORIA, 23, PAVIA, 27100
ANTBIT21663
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI, 1, PAULLO, 20067
ANTBIT21664
PIAZZA TRENTO E TRIESTE, 17/E, MONZA, 20052
ANTBIT21665
PIAZZA VISCONTI, 7, RHO, 20017
ANTBIT21666
VIA DELLE BRIGATE PARTIGIANE, 70/R, GENOVA, 16129
ANTBIT21667
CORSO SARDEGNA, 218R, GENOVA, 16142
ANTBIT21668
VIA CAVOUR, 49, ROSATE, 20088
ANTBIT21669
VIA DANTE ALIGHIERI, 13, TREZZANO SUL NAVIGLIO, 20090
ANTBIT21670
V.LE CAMPARI ANG. CANTON TICINO, PAVIA, 27100
ANTBIT21671
VIA VITTORIO VENETO, 23, BUSALLA, 16012
ANTBIT21672
VIA DE PRETIS, 182, BRESSANA BOTTARONE, 27042
ANTBIT21673
PIAZZA VITTORIO VENETO, 42, BRONI, 27043
ANTBIT21674
PIAZZA ROMA, 7, BRUGHERIO, 20861
ANTBIT21675
VIA DEL CANTO FELICE, 5, GENOVA, 16164
ANTBIT21676
VIA T. GULLI, REGGIO DI CALABRIA, 89127
ANTBIT21677
PIAZZA DELLA LIBERTA', 6, LISSONE, 20035
ANTBIT21678
VIA PIACENZA, 416, CHIAVARI, 16043
ANTBIT21679
VIA D. CUNEO, 137 - 16040 SAN, SAN COLOMBANO CERTENOLI, 16040
ANTBIT21680
PIAZZA CORNAGGIA, 21, RIVANAZZANO TERME, 27055
ANTBIT21681
VIA MARTIRI DI BELFIORE, 2, MONZA, 20900
ANTBIT21682
VIA ROMA, 53, VIDIGULFO, 27018
ANTBIT21683
CORSO MILANO, 18/C, VIGEVANO, 27029
ANTBIT21684
VIA F. CONFALONIERI, 40, VILLASANTA, 20852
ANTBIT21685
VIA FOSCARI, THIENE, 36016
ANTBIT21687
VIA GIAMBATTISTA BOGINO, 31, TORINO, 10123
ANTBIT21688
VIA PIETRO MICCA, 14, TORINO, 10122
ANTBIT21689
STRADA DI SAN MAURO, 43, TORINO, 10156
ANTBIT21690
CORSO PESCHIERA, 249, TORINO, 10141
ANTBIT21691
CORSO SIRACUSA, 92H, TORINO, 10137
ANTBIT21692
CORSO FRANCIA (BORGATA LEUMANN, 312, COLLEGNO, 10093
ANTBIT21693
VIA LANZO, 173, BORGARO TORINESE, 10071
ANTBIT21694
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 8, CARMAGNOLA, 10022
ANTBIT21695
VIA DELLA STAZIONE, 2, MONCALIERI, 10024
ANTBIT21696
PIAZZA DELL'ADDOLORATA, 1, ACQUI TERME, 15011
ANTBIT21697
VIALE VICENZA, 4A, VALENZA, 15048
ANTBIT21698
VIA NAZIONALE, 91, CERRINA MONFERRATO, 15020
ANTBIT21699
CORSO VALENTINO, 179D, CASALE MONFERRATO, 15033
ANTBIT21700
FRAZIONE MADONNINA SERR. DI CREA, SERRALUNGA DI CREA, 15020
ANTBIT21701
VIA MONTRIGONE, 42, BORGOSESIA, 13011
ANTBIT21702
PIAZZA PEROTTI, 2, COSSATO, 13836
ANTBIT21703
LARGO CHATILLON, 6, VERCELLI, 13100
ANTBIT21704
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 42C, SANTHIA', 13048
ANTBIT21705
VIA FRATELLI ROSSELLI, 30, NOVARA, 28100
ANTBIT21706
VIALE MARAZZA, 34, BORGOMANERO, 28021
ANTBIT21707
CORSO XXIII MARZO, 31, NOVARA, 28100
ANTBIT21708
VIA CADUTI DELLA LIBERTA', 158, CASTELLETTO SOPRA TICINO, 28053
ANTBIT21709
PIAZZA FRATELLI BANDIERA, 21, NOVARA, 28100
ANTBIT21710
VIA DEI MARTIRI, 12, ALESSANDRIA, 15100
ANTBIT21711
VIA PALEOLOGI, 6, CASALE MONFERRATO, 15033
ANTBIT21712
VIA GOFFREDO MAMELI, 1, VERCELLI, 13100
ANTBIT21714
VIA CAPRARIE, 3/A, BOLOGNA, 40124
ANTBIT21715
VIA GIOSUE' CARDUCCI, 44, BAZZANO, 40053
ANTBIT21718
PIAZZA DEL POPOLO, 4 - 40017 SAN, SAN GIOVANNI IN PERSICETO, 40017
ANTBIT21719
VIA GAZZANI, 2, BARGELLINO, CALDERARA DI RENO, 40012
ANTBIT21720
VIA PORRETTANA, 61, CASALECCHIO DI RENO, 40033
ANTBIT21721
VIA ROMOLO GESSI, 1, RAVENNA, 48121
ANTBIT21722
PIAZZA AMOS CALDERONI, 10, ALFONSINE, 48011
ANTBIT21724
LARGO ANTONIO CALDERONI, 6, LUGO, 48022
ANTBIT21725
VIA VITTORIO VENETO, 71, MASSA LOMBARDA, 48024
ANTBIT21727
VIA CERVESE, 115, FORLI', 47122
ANTBIT21728
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 2, CESENA, 47521
ANTBIT21729
VIA XXV LUGLIO, 43, MORCIANO DI ROMAGNA, 47833
ANTBIT2172A
PZZA A.MORO, 1/B, CASELLE, SANTA MARIA DI SALA, 30036
ANTBIT21730
PIAZZA CAVOUR, 33, RIMINI, 47921
ANTBIT21731
VIALE MINGHETTI, 1, RICCIONE, 47838
ANTBIT21732
CORSO DELLA GIOVECCA, 50, FERRARA, 44121
ANTBIT21733
VIA BOLOGNA, 95, FERRARA, 44100
ANTBIT21734
VIA GIUSEPPE MAZZINI, 1A, ARGENTA, 44011
ANTBIT21735
VIA COPPARO, 132, FERRARA, 44100
ANTBIT21736
VIA CREMONA A, 17/A, ASOLA, 46041
ANTBIT21737
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 32, BERRA, 44033
ANTBIT21738
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 70, BONDENO, 44012
ANTBIT21739
CORSO DEL GUERCINO, 54, CENTO, 44042
ANTBIT2173A
VIA CHIESA, 12, ONARA, TOMBOLO, 35010
ANTBIT21740
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 44, CODIGORO, 44021
ANTBIT21741
PIAZZA VINCENZINO FOLEGATTI, 21, COMACCHIO, 44022
ANTBIT21742
PIAZZA DEL POPOLO, 4, COPPARO, 44034
ANTBIT21743
VIA DELLA VITTORIA, 7, FORMIGNANA, 44035
ANTBIT21744
PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE, 10, MANTOVA, 46100
ANTBIT21745
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 18, MASSA FISCAGLIA, 44025
ANTBIT21746
VIA MAZZINI, 22, MESOLA, 44026
ANTBIT21747
PIAZZA DELLA LIBERTA, 6/A, MIGLIARINO, 44027
ANTBIT21749
VIA G. MATTEOTTI, 126, POGGIO RUSCO, 46025
ANTBIT2174A
VIA SAN GIORGIO, 25, LUGO DI VICENZA, 36030
ANTBIT21750
VIA BERNAGOZZI, 10-12, PORTOMAGGIORE, 44015
ANTBIT21751
VIA BEPPINO SANTINI, 1, RO, 44030
ANTBIT21752
CORSO ROMA, 3, SANT'AGOSTINO, 44047
ANTBIT21753
VIA CHIESA, 180, SAN MARTINO, FERRARA, 44124
ANTBIT21754
VIA NAZIONALE, 49/A, SAN NICOLO', ARGENTA, 44048
ANTBIT21755
VIA FASCINATA, 40, SANTA MARIA, ARGENTA, 44048
ANTBIT21756
VIA ROMA, 42, TRESIGALLO, 44039
ANTBIT21757
VIA CIRCONVALLAZIONE FOSSE, 5, VIADANA, 46019
ANTBIT21758
PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, 20, VOGHIERA, 44019
ANTBIT21759
PIAZZALE GUIDO DONEGANI, 12, FERRARA, 44100
ANTBIT2175A
VIA XXIV MAGGIO, 61, CONEGLIANO, 31015
ANTBIT21760
VIA TOLEDO, 210, NAPOLI, 80132
ANTBIT21761
TORRE FRANCES EDIFICIO, NAPOLI, 80143
ANTBIT21762
CORSO UMBERTO I, 163, NAPOLI, 80133
ANTBIT21763
VIA TORINO, 13, NAPOLI, 80142
ANTBIT21764
VIA FRANCESCO SOLIMENA, 35, NAPOLI, 80129
ANTBIT21765
VIA FRANCESCO CILEA, 36, NAPOLI, 80127
ANTBIT21766
VIA CINTIA PARCO S.PAOLO, 25, NAPOLI, 80126
ANTBIT21767
VIA NUOVA DELLE BRECCE, 260, NAPOLI, 80147
ANTBIT21768
CIRCONVALLAZIONE ESTERNA DI NAPOLI, GIUGLIANO IN CAMPANIA, 80014
ANTBIT21769
VIA ANIELLO PALUMBO, 121, GIUGLIANO IN CAMPANIA, 80014
ANTBIT2176A
VIA ASOLANA, 4, RIESE PIO X, 31039
ANTBIT21770
VIA BENEVENTO, 27, CASALNUOVO DI NAPOLI, 80013
ANTBIT21771
CORSO EUROPA, 17, CASAVATORE, 80020
ANTBIT21772
CORSO UMBERTOI, 390/E, MARIGLIANO, 80032
ANTBIT21773
VIA GIACOMO LEOPARDI, 155, NAPOLI, 80125
ANTBIT21774
VIA CIRCONVALLAZIONE, 217, TORRE DEL GRECO, 80059
ANTBIT21775
VIA SETTIMIO MOBILIO, 24, SALERNO, 84127
ANTBIT21777
VIA SAN PIO X, 70, AGROPOLI, 84043
ANTBIT21778
VIA RAFFAELE DE PASCALE, ANGRI, 84012
ANTBIT21779
PIAZZA XX SETTEMBRE, MERCATO SAN SEVERINO, 84085
ANTBIT21780
VIA MANGIONI, 1, PAGANI, 84016
ANTBIT21781
PIAZZA D'AMORA, 3, NOCERA INFERIORE, 84014
ANTBIT21782
VIA TROTTA GUSTAVO, 7, PAGANI, 84016
ANTBIT21783
CORSO GIUSEPPE MAZZINI, 18, CAMPOBASSO, 86100
ANTBIT21784
VIA FARINI, 5, PARMA, 43121
ANTBIT21785
VIA POMPILIO TAGLIAFERRI, 2/C, PARMA, 43126
ANTBIT21786
VIA ROMA, 111, BUSSETO, 43011
ANTBIT21787
PIAZZALE VITTORIO VENETO, 31, COLORNO, 43052
ANTBIT21788
VIA ROMA, 6, FELINO, 43035
ANTBIT21789
VIA ANTONIO GRAMSCI, 1, FIDENZA, 43036
ANTBIT2178A
PIAZZA SILVA, 75, MARANO VICENTINO, 36035
ANTBIT21790
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 9, FONTANELLATO, 43012
ANTBIT21791
VIA XXIV MAGGIO, 3, FORNOVO DI TARO, 43045
ANTBIT21792
VIALE DEI FANTI D'ITALIA, 2 BIS, LANGHIRANO, 43013
ANTBIT21793
VIA GUGLIELMO MARCONI, 10, ROCCABIANCA, 43010
ANTBIT21794
VIA G.GARIBALDI, 118/A, SAN SECONDO PARMENSE, 43017
ANTBIT21795
PIAZZA GARIBALDI, 13, SORAGNA, 43019
ANTBIT21796
VIA MUZIO CLEMENTI, 44, REGGIO NELL'EMILIA, 42100
ANTBIT21797
VIA XX SETTEMBRE, NARDO', 73048
ANTBIT21798
VIA SOLD. RAFFAELE TINELLI, 11-13, NOCI, 70015
ANTBIT21799
VIA PASUBIO, 224, ZANE', 36010
ANTBIT2179A
PZZA FRACCON, 25, MONTECCHIO MAGGIORE, 36075
ANTBIT21800
VIA I MAGGIO ANG. VIA CANDIANI, CONCORDIA SAGITTARIA, 30023
ANTBIT21801
PIAZZA LIBERTA', 55, PRAMAGGIORE, 30020
ANTBIT21802
VIA XXV APRILE, 13, BOBBIO, 29022
ANTBIT21803
LARGO MARIA IMMACOLATA, 1, GROTTAGLIE, 74023
ANTBIT21804
VIA ROMA, 63, CAROSINO, 74021
ANTBIT21805
VIA CAPITANO L. GIGANTE, 16, SAVA, 74028
ANTBIT21806
VIA GARIBALDI, 1/A, CRISPIANO, 74012
ANTBIT21807
PIAZZA UMBERTO, I 4, TORRICELLA, 74020
ANTBIT21808
VIA MAGGIORE F. P. LOTTA, 22, MONTEIASI, 74020
ANTBIT21809
VIA RIMEMBRANZA, 46, MONTEMESOLA, 74020
ANTBIT2180A
PIAZZA LIBERTA', 1, MUSILE DI PIAVE, 30024
ANTBIT21810
VIA DOMENICO ACCLAVIO, 36, TARANTO, 74123
ANTBIT21811
VIA P. PIEMONTE, 11-15, SAN GIORGIO IONICO, 74027
ANTBIT21812
CORSO MESSAPIA, 27, MARTINA FRANCA, 74015
ANTBIT21813
V.LE MAGNA GRECIA, TARANTO, 74100
ANTBIT21814
VIA CARLO SORCINELLI, 37, TARANTO, 74121
ANTBIT21815
VIA GUERRAZZI, PALAGIANO, 74019
ANTBIT21816
VIALE EUROPA, 174, TALSANO, TARANTO, 74100
ANTBIT21817
VIA BRODOLINI, GROTTAGLIE, 74023
ANTBIT21818
VIALE MANCINI, 18, MANDURIA, 74024
ANTBIT21819
VIA G. MATTEOTTI, 91, GINOSA, 74013
ANTBIT2181B
PIAZZA PELLEGRINO, 4 - 33038 SAN, SAN DANIELE DEL FRIULI, 33038
ANTBIT21820
LARGO NITTI VALENTINI, 4, BARI, 70122
ANTBIT21822
VIA BRINDISI, 62-66, SQUINZANO, 73018
ANTBIT21823
VIA QUINTO ENNIO, 6, FRANCAVILLA FONTANA, 72021
ANTBIT21824
PIAZZA CAVOUR, 10, MESAGNE, 72023
ANTBIT21825
VIA EGNAZIA, 48, FASANO, 72015
ANTBIT21826
VIALE ARMANDO DIAZ, 16D, MONTEVARCHI, 52025
ANTBIT21827
VIA UMBRIA, 56-58, AREZZO, 52100
ANTBIT21828
VIA ADRIATICA NORD, 98/A, CUPRA MARITTIMA, 63012
ANTBIT21829
VIA CESARE BATTISTI, 65, MATELICA, 62024
ANTBIT2182B
PZZA GARIBALDI, 9, GEMONA DEL FRIULI, 33013
ANTBIT21830
VIA FLAMINIA, 51, CALCINELLI, SALTARA, 61030
ANTBIT21831
VIA CENTRO, 21, BORGO, VERONA, 37135
ANTBIT21832
VIA SAN ROCCO, 21, VALEGGIO SUL MINCIO, 37067
ANTBIT21833
VIA STAZIONE, 2, MAROSTICA, 36063
ANTBIT21834
VIA IV NOVEMBRE, DUEVILLE, 36031
ANTBIT21835
VIA V. ALFIERI, IMPERIA, 18100
ANTBIT21836
VIA GUGLIELMO MARCONI, 289, POTENZA, 85100
ANTBIT21837
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 27, BOLLATE, 20021
ANTBIT21838
VIA ROMA, 57/61, CAMIGLIATELLO, SPEZZANO SILA, 87052
ANTBIT21839
VIA FIUME LAO, 147, SCALEA, 87029
ANTBIT2183B
VIA DANTE, 50, PIOVEGA, GEMONA DEL FRIULI, 35028
ANTBIT21842
VIA VITTORIO EMANUELE, 165-167, BROLO, 98061
ANTBIT21844
VIA PALERMO, 116, MUSSOMELI, 93014
ANTBIT21847
VIALE M. SAETTA, CANICATTI', 92024
ANTBIT21848
VIALE DELLA VITTORIA, 9-11, GABICCE MARE, 61011
ANTBIT21849
PIAZZA DEL POPOLO, 42 - 33078 SAN, SAN VITO AL TAGLIAMENTO, 33078
ANTBIT2184A
PIAZZA EGIDIO DAL BEN, 11, GRUARO, 30020
ANTBIT2184B
VIA VILLA, 125, ARTEGNA, 33011
ANTBIT21850
VIA SAN FRANCESCO, 15, SORRENTO, 80067
ANTBIT21851
VIA MATTEOTTI, 40A, LENDINARA, 45026
ANTBIT21852
VIA ERIDANIA, 105, SANTA MARIA, OCCHIOBELLO, 45030
ANTBIT21853
VIA NAZIONALE, 149, MONTECASSIANO, 62010
ANTBIT21854
PIAZZA TANCREDI GALIMBERTI, 13, CUNEO, 12100
ANTBIT21855
VIA BARTOLOMEO GUIDOBONO, 127-131, SAVONA, 17100
ANTBIT21857
VIA MAGENTA, 1, PAESE, 31038
ANTBIT21859
VIA UMBERTO I, 47, TARQUINIA, 01016
ANTBIT2185A
VIA ROMA C, 22, CAMISANO VICENTINO, 36043
ANTBIT2185B
VIA SANTO STEFANO, 149, BUIA, 33030
ANTBIT21860
VIALE DELLA LIBERTA', TREBISACCE, 87075
ANTBIT21861
VIA SALARIA, 120, MONSAMPOLO DEL TRONTO, 63030
ANTBIT21862
VIA PRINCIPE DI NAPOLI, 7, BRACCIANO, 00062
ANTBIT21863
CORSO DELLA COSTITUENTE, 19, ROCCA DI PAPA, 00040
ANTBIT21864
V. REGINA PACIS C/O C. COMM CA' SBA, SASSUOLO, 41049
ANTBIT21865
VIALE VINCENZO RANDI, 44, RAVENNA, 48121
ANTBIT21866
VIA COSTA, 45, RASTIGNANO, PIANORO, 40067
ANTBIT21867
VIA EMILIA OVEST, 320, MODENA, 41123
ANTBIT21868
VIA A. ERCOLANI, 9, IMOLA, 40026
ANTBIT21869
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 18, FIORENZUOLA D'ARDA, 29017
ANTBIT2186B
VIA CIRO DI PERS, 11, MAJANO, 33030
ANTBIT21870
VIA 1 MAGGIO, 66, ANCONA, 60131
ANTBIT21871
VIA CRISTINA BELGIOIOSO, 88, PESARO, 61122
ANTBIT21872
VIA NAZARIO SAURO, 46, FORMELLO, 00060
ANTBIT21873
VIA ANDREA MILLEVOI, 69, ROMA, 00178
ANTBIT21874
VIA ROMA, 38, CASSOLA, 36022
ANTBIT21875
CORSO MAZZINI, CATANZARO, 88100
ANTBIT21876
VIA NAZIONALE, ROSETO DEGLI ABRUZZI, 64026
ANTBIT21877
VIA NAZIONALE ADRIATICA NORD, 565, PESCARA, 65125
ANTBIT21878
VIA FILIPPO TURATI, 125, GIULIANOVA, 64021
ANTBIT21879
VIALE LIONELLO MATTEUCCI, 7, RIETI, 02100
ANTBIT2187A
PZZA GOLDONI, 6 - 30029 SANTO, SANTO STINO DI LIVENZA, 30029
ANTBIT2187B
VIA ONORIO DE LUCA, 31, TRASAGHIS, 33010
ANTBIT21880
VIA GOLDINI, SNC, CERVETERI, 00052
ANTBIT21881
VIA XXIV MAGGIO, 26, VIESTE, 71019
ANTBIT21882
CORSO VITTORIA COLONNA, 158, ISCHIA, 80077
ANTBIT21883
VIA LUIGI PIRANDELLO, 1, TRICASE, 73039
ANTBIT21884
CORSO GARIBALDI, 57, TRINITAPOLI, 76015
ANTBIT21885
VIA VITTORIO VENETO, MAGLIE, 73024
ANTBIT21886
VIA IV NOVEMBRE, 6, TERMOLI, 86039
ANTBIT21887
VIA TERESA MASSELLI, 55A, SAN SEVERO, 71016
ANTBIT21888
VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 72, CANOSA DI PUGLIA, 76012
ANTBIT2188A
VIA ROMA, MASSANZAGO, 35010
ANTBIT2188B
PIAZZA MUNICIPIO, 9, VENZONE, 33010
ANTBIT21892
CORSO VITTORIO EMANUELE, 68-72, SIDERNO, 89048
ANTBIT21893
PIAZZA EUROPA, SAN GIOVANNI ROTONDO, 71013
ANTBIT21894
CORSO UMBERTO I, 268, SOVERATO, 88068
ANTBIT21895
CORSO GARIBALDI, 64-66, LUCCA, 55100
ANTBIT21896
STRADA MASSETANA ROMANA, 8, SIENA, 53100
ANTBIT21897
PIAZZA IV NOVEMBRE, 19, VAL VOMANO, PENNA SANT'ANDREA, 64039
ANTBIT21898
VIA GORIZIA, 7, LANCIANO, 66034
ANTBIT21899
VIA NAZIONALE TIBURTINA, 135, TIVOLI, 00010
ANTBIT2189A
VIA IV NOVEMBRE, 4, ANNONE VENETO, 30020
ANTBIT2189B
PZZA DANTE, 1, OSOPPO, 33010
ANTBIT21908
PIAZZA GAETANO SALVEMINI, 18, PADOVA, 35131
ANTBIT2190B
PZZA IV NOVEMBRE, 18, RAGOGNA, 33030
ANTBIT2191B
PIAZZA D'ITALIA, RIVE D'ARCANO, 33030
ANTBIT2193B
VIA CELLI NANINO, 129, REANA DEL ROIALE, 33010
ANTBIT21966
VIA NICOLO' GIUSTINIANI, 2, PADOVA, 35128
ANTBIT2196B
VIA SOTTOCOLLEVERZAN, 30, TARCENTO, 33017
ANTBIT2197B
LARGO BOIANI, 20, CIVIDALE DEL FRIULI, 33043
ANTBIT21A00
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 99, ANCONA, 60121
ANTBIT21A01
VIALE DELLA VITTORIA, 40A, ANCONA, 60123
ANTBIT21A02
CORSO MATTEOTTI, 97, CHIARAVALLE, 60033
ANTBIT21A03
CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 31A, JESI, 60035
ANTBIT21A04
CORSO GIUSEPPE MAZZINI, 12, OSIMO, 60027
ANTBIT21A05
PIAZZA ROMA, 5, SENIGALLIA, 60019
ANTBIT21A06
VIA FLAMINIA, 685, FALCONARA MARITTIMA, 60015
ANTBIT21A07
CORSO TRENTO E TRIESTE, 38/52, ASCOLI PICENO, 63100
ANTBIT21A08
PIAZZA DON BOSCO, 4/A, FOLIGNANO, 63040
ANTBIT21A09
BORGO LEOPARDI, 30, OFFIDA, 63073
ANTBIT21A10
PIAZZA C.BATTISTI, 3 - 63074 SAN, SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 63074
ANTBIT21A11
PIAZZA MATTEOTTI, 7, FERMO, 63023
ANTBIT21A12
VIA PROSPERI, 19, FERMO, 63023
ANTBIT21A13
VIALE DELLA REPUBBLICA, 28, MONTEGRANARO, 63812
ANTBIT21A14
VIALE B.BUOZZI, PORTO SAN GIORGIO, 63017
ANTBIT21A15
VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 31, SANT'ELPIDIO A MARE, 63811
ANTBIT21A16
GALLERIA DEL COMMERCIO, 7, MACERATA, 62100
ANTBIT21A17
VIA INDIPENDENZA, 38, CIVITANOVA MARCHE, 62012
ANTBIT21A18
VIA CLUENTINA, 10/A, MACERATA, 62100
ANTBIT21A19
PIAZZA GIACOMO LEOPARDI, 18, RECANATI, 62019
ANTBIT21A20
PIAZZALE EUROPA, 28, TOLENTINO, 62029
ANTBIT21A21
PIAZZA DEL POPOLO, 18, PESARO, 61121
ANTBIT21A22
PIAZZA XX SETTEMBRE, 8, FANO, 61032
ANTBIT21A23
VIA NAZIONALE NORD, 183, SANT'ANGELO IN VADO, 61048
ANTBIT21A24
VIA GIRO DEI DEBITORI, 24, URBINO, 61029
ANTBIT21A25
VIA DEL CORSO, 287, ROMA, 00186
ANTBIT21A26
VIA GIULIA, 4, ROMA, 00186
ANTBIT21A27
PIAZZA DELL'ALBERONE, 1, ROMA, 00181
ANTBIT21A28
PIAZZA PALOMBARA SABINA, 24, ROMA, 00199
ANTBIT21A29
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI, 2, ROMA, 00144
ANTBIT21A30
VIA DEL CORSO, 518, ROMA, 00186
ANTBIT21A31
PIAZZA DELLA ROTONDA, 1, ROMA, 00186
ANTBIT21A32
GALLERIA CARACCIOLO, 16/A, ROMA, 00185
ANTBIT21A33
VIALE DELL'ASTRONOMIA, 30, ROMA, 00144
ANTBIT21A34
VIA FRANCESCO ANTONIO PIGAFETTA, 48, ROMA, 00154
ANTBIT21A35
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 101, ROMA, 00186
ANTBIT21A36
VIA TIBURTINA, 1110, ROMA, 00156
ANTBIT21A37
VIALE DELLE MILIZIE, 23, ROMA, 00192
ANTBIT21A38
VIALE LIEGI, 39E, ROMA, 00198
ANTBIT21A39
TOR S. EUSEBIO VIA AFFILE, ROMA, 00131
ANTBIT21A40
VIA ALFONSI, 2, VELLETRI, 00049
ANTBIT21A41
VIA ISONZO, 50, ROMA, 00198
ANTBIT21A43
VIA ETTORE ROLLI, 22D, ROMA, 00153
ANTBIT21A44
VIA TIBURTINA KM 12400, ROMA, 00131
ANTBIT21A45
VIA DEL TRITONE, 152, ROMA, 00187
ANTBIT21A46
VIALE CASTELLO DELLA MAGLIANA, 65, ROMA, 00148
ANTBIT21A47
VIA VENTI SETTEMBRE, 20, ROMA, 00187
ANTBIT21A48
VIALE DELL'INDUSTRIA, 20, ROMA, 00144
ANTBIT21A49
PIAZZA DEI CONDOTTIERI, 55, ROMA, 00176
ANTBIT21A50
VIA DELLA FERRATELLA IN LATERANO, ROMA, 00184
ANTBIT21A52
VIALE DELL'ESERCITO, 123, ROMA, 00143
ANTBIT21A53
VIA GENOVA, ROMA, 00184
ANTBIT21A54
VIA URBANA, 169A, ROMA, 00184
ANTBIT21A56
VIA VINCENZO TROYA, 33, ROMA, 00135
ANTBIT21A57
VIA PRENESTINA, 1028-1028A, ROMA, 00155
ANTBIT21A58
VIA DELLA PISANA, 278, ROMA, 00163
ANTBIT21A59
VIA GREGORIO VII, 305, ROMA, 00165
ANTBIT21A60
VIA SALARIA, 229, ROMA, 00198
ANTBIT21A61
VIALE DEI COLLI PORTUENSI, 457, ROMA, 00151
ANTBIT21A62
VIA NICOLA ANTONIO PEDICINO, 5, ROMA, 00156
ANTBIT21A63
VIALE ANTONIO CIAMARRA, 82, ROMA, 00173
ANTBIT21A64
VIA TREVIO, 11, TIVOLI, 00019
ANTBIT21A65
VIA RISORGIMENTO, 2C, ANZIO, 00042
ANTBIT21A66
VIA CURTATONE, 3, ROMA, 00185
ANTBIT21A68
PIAZZA VITTORIO VENETO, 2C, FOLLONICA, 58022
ANTBIT21A69
VIA DI ACILIA, 56, ACILIA, ROMA, 00125
ANTBIT21A70
LUNGOMARE P.TOSCANELLI, 52/B, ROMA, 00121
ANTBIT21A71
PIAZZALE SALVO D'ACQUISTO, 1/2, GENZANO DI ROMA, 00045
ANTBIT21A72
VIA GUIDO FARINA, 1, POMEZIA, 00040
ANTBIT21A75
VIA IV NOVEMBRE, 6, GROSSETO, 58100
ANTBIT21A78
VIA RESPA, 11, MOLFETTA, 70056
ANTBIT21A79
PIAZZA GIOVANNI XXIII, 3, GIOVINAZZO, 70054
ANTBIT21A80
LARGO PLEBISCITO, 8, TERLIZZI, 70038
ANTBIT21A81
VIA GIOVINE, 74, MOLFETTA, 70056
ANTBIT21A82
VIALE DELLA REPUBBLICA, 110, BARI, 70125
ANTBIT21A83
VIA BARI, 90/A, VALENZANO, 70010
ANTBIT21A84
CORSO GARIBALDI, 11, CASAMASSIMA, 70010
ANTBIT21A85
PIAZZA MARCONI, 2, CORATO, 70033
ANTBIT21A86
CORSO ROMA, 26, CERIGNOLA, 71042
ANTBIT21A87
VIA ALESSANDRO MANZONI, 7/A, BARLETTA, 76121
ANTBIT21A88
VIA MONSIGNOR ACHILLE SALVUCCI, 39, MOLFETTA, 70056
ANTBIT21A89
VIA PORTO TORRES, 14, MODUGNO, 70026
ANTBIT21A90
VIA GAETANO SALVEMINI, 100, MOLFETTA, 70056
ANTBIT21A92
VIA ALDO MORO, 102/108, BISCEGLIE, 76011
ANTBIT21A93
VIA AURELIO SAFFI, 14, RUVO DI PUGLIA, 70037
ANTBIT21A94
LUNGOMARE STARITA, 58, BARI, 70132
ANTBIT21A95
VIA MACARIO, 36, NOICATTARO, 70016
ANTBIT21A97
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 20-22, MANFREDONIA, 71043
ANTBIT21A98
VIA ALDO MORO, 19-21, MATERA, 75100
ANTBIT21A99
VIA GIUSEPPE DE NITTIS, 4A, BARLETTA, 76121
ANTBIT21ALB
GALLERIA ROMA, 12, ALBIGNASEGO, 35020
ANTBIT21B00
VIA CAVOUR, 85/87, TRANI, 76125
ANTBIT21B01
VIA ARANCAPEDES, 13, ACQUAVIVA DELLE FONTI, 70021
ANTBIT21B02
PIAZZA XX SETTEMBRE, 80, MOLA DI BARI, 70042
ANTBIT21B03
VIA AMENA, 7/A, BRINDISI, 72100
ANTBIT21B04
VIA DEI CONTI RICCI, 107, VASTO, 66054
ANTBIT21B05
VIA BATTIATI, 44, ACI BONACCORSI, 95020
ANTBIT21B07
VIA SPAMPINATO AURELIO, 17, ADRANO, 95031
ANTBIT21B08
VIA PRINCIPE UMBERTO, 251, AUGUSTA, 96011
ANTBIT21B09
PIAZZA UMBERTO I, 14, AVOLA, 96012
ANTBIT21B10
VIA ROMA, 58 - 98051 BARCELLONA, BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 98051
ANTBIT21B11
VIA A. DE GASPERI, 34, SIRACUSA, 96010
ANTBIT21B12
VIA VITTORIO EMANUELE, 228, CANICATTINI BAGNI, 96010
ANTBIT21B13
VIA VITTORIO VENETO, 9, CAPO D'ORLANDO, 98071
ANTBIT21B14
VIA NAZIONALE, 147-149, SIRACUSA, 96010
ANTBIT21B17
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 38, CATANIA, 95131
ANTBIT21B19
VIALE ODOR. DA PORDENONE, 50, CATANIA, 95126
ANTBIT21B22
VIA NAZIONALE, FALCONE, 98060
ANTBIT21B25
CORSO VITTORIO EMANUELE, 432, FLORIDIA, 96014
ANTBIT21B28
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 3-5, ISPICA, 97014
ANTBIT21B30
VIA NAZIONALE, ROMETTA, 98040
ANTBIT21B33
VIALE EUROPA, MESSINA, 98124
ANTBIT21B34
VIA G. GARIBALDI, IS451, MESSINA, 98121
ANTBIT21B38
VIA RESISTENZA PARTIGIANA, 55, MODICA, 97015
ANTBIT21B40
VIA NAPOLI, 56-58-60, NOTO, 96017
ANTBIT21B41
VIA ALDO MORO, PACHINO, 96018
ANTBIT21B42
VIA CARLO ALBERTO, 2, PALAZZOLO ACREIDE, 96010
ANTBIT21B43
VIA E. BELLIA, 60-62, PATERNO', 95047
ANTBIT21B44
VIA TRIESTE, 52, PATTI, 98066
ANTBIT21B45
PIAZZA CESARE BATTISTI, 28, POZZALLO, 97016
ANTBIT21B46
STABIL. ENICHEM PRIOLO G, PRIOLO GARGALLO, 96010
ANTBIT21B47
VIA DELLE AMERICHE, 191, RAGUSA, 97100
ANTBIT21B48
PIAZZA VANN' ANTO', 11-12, RAGUSA, 97100
ANTBIT21B49
PIAZZA IMMACOLATA, 13-14, RAMACCA, 95040
ANTBIT21B53
VIA MEDICI - 98076 SANT'AGATA DI, SANT'AGATA DI MILITELLO, 98076
ANTBIT21B55
VIALE I MAGGIO, SCICLI, 97018
ANTBIT21B56
VIALE SANTA PANAGIA, 118-134, SIRACUSA, 96100
ANTBIT21B57
CORSO GALEONE, 13/15, SIRACUSA, 96100
ANTBIT21B58
VIALE ZECCHINO, 126, SIRACUSA, 96100
ANTBIT21B59
VIA SAVOIA, 35, SIRACUSA, 96100
ANTBIT21B61
VIA RUGGERO SETTIMO, 5, SOLARINO, 96010
ANTBIT21B62
VIA LIBERTA', 82, SORTINO, 96010
ANTBIT21B63
LARGO SANTA CATERINA, 2, TAORMINA, 98039
ANTBIT21B66
VIA RUGGERO SETTIMO, 36, VITTORIA, 97019
ANTBIT21B68
CORSO UMBERTO I, BRONTE, 95034
ANTBIT21B70
VIA UMBERTO I, 2, RANDAZZO, 95036
ANTBIT21B71
VIA VITRUVIO, 170, FORMIA, 04023
ANTBIT21B72
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 32, COMO, 22100
ANTBIT21B73
PIAZZA SAN LORENZO, 1, GALLARATE, 21013
ANTBIT21B74
PIAZZA MERCATALE, 86, PRATO, 59100
ANTBIT21B75
VIA MILISCOLA, 145, POZZUOLI, 80078
ANTBIT21B76
VIA MARCONI, 36, BARDOLINO, 37011
ANTBIT21B77
VIA R. DA SANSEVERINO, 5/7, TRENTO, 38100
ANTBIT21BPO
PIAZZA V. EMANUELE II, 142, BADIA POLESINE, 45021
ANTBIT21C00
VIA DEL CASTELLO, 2, FRASCATI, 00044
ANTBIT21C01
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 23, COLLEFERRO, 00034
ANTBIT21C02
VIA S. GRATIGLIANO, CIVITA CASTELLANA, 01033
ANTBIT21C03
VIA DELLA SOGLIOLE, FIUMICINO, 00054
ANTBIT21C04
VIA QUINTILIO VARO, 26, ROMA, 00174
ANTBIT21C05
VIA DEI PLATANI, 112, ROMA, 00172
ANTBIT21C06
VIA POMPEO NERI, 46/48, ROMA, 00191
ANTBIT21C08
VIA DELLA STAZIONE, 48, TERNI, 05100
ANTBIT21C10
VIA UMBERTO, 49 - 95027 SAN, SAN GREGORIO DI CATANIA, 95027
ANTBIT21C11
VIA MEDEGHINO, 34, MILANO, 20141
ANTBIT21C12
VIALE PALMANOVA, 211, UDINE, 33100
ANTBIT21C13
VIA VITTORIO LOCCHI, 21, TRIESTE, 34143
ANTBIT21C14
AEROP. CIV, BARI, 70057
ANTBIT21C20
VIA CHERASCA, 3, ALBA, 12051
ANTBIT21C21
VIA ALFONSO LAMARMORA, 19B, BIELLA, 13900
ANTBIT21C22
VIA PORRETTANA, 396, CASALECCHIO DI RENO, 40033
ANTBIT21C23
VIA G. PIRELLI, 14, ZONA INDUSTR. A, CIVITANOVA MARCHE, 62012
ANTBIT21C24
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 60A, BOVOLONE, 37051
ANTBIT21C25
AR. PORTUALE S. FERDINANDO MCT, SNC, GIOIA TAURO, 89026
ANTBIT21C26
VIA MADONNA DELLE GRAZIE, 82/84, FONDI, 04022
ANTBIT21C27
STRADA DEL RECIOTO, 27/I, NEGRAR, 37024
ANTBIT21C28
VIA SPINELLI, 6/A, PORTO MANTOVANO, 46047
ANTBIT21C29
DORSODURO (CAMPO S. BARNABA, 2839, VENEZIA, 30123
ANTBIT21C30
VIA ROMA, 190, MELDOLA, 47014
ANTBIT21C31
VIA GIOVANNI DI VINCENZO, 2, L'AQUILA, 67100
ANTBIT21C32
VIA ROMA, 59, REGGIO NELL'EMILIA, 42100
ANTBIT21C33
VIA FAUSTA, 375, CAVALLINO-TREPORTI, 30013
ANTBIT21C34
ZONA ASI MAGLIA N SS, 16, MOLFETTA, 70056
ANTBIT21C35
CORSO DELLA REPUBBLICA, 228, LATINA, 04100
ANTBIT21C36
VIA CESARE LOMBROSO, 95, MILANO, 20137
ANTBIT21C37
VIA ELORINA MERC. ORTOFR., SNC, SIRACUSA, 96100
ANTBIT21C38
VIA G. GALILEI, 8A, BOLZANO, 39100
ANTBIT21C39
VIALE DELLA COSTITUZIONE, 35A, LECCO, 23900
ANTBIT21C40
CORSO FRANCESCO FERRUCCI, 71/A, TORINO, 10138
ANTBIT21C41
VIA MESSINA, 829, CATANIA, 95126
ANTBIT21C42
VIA PALAZZI, 99, GELA, 93012
ANTBIT21C43
VIA MADONNA, 139, BOVOLONE, 37051
ANTBIT21C44
VIA PIAZZA, 21, GAZZO VERONESE, 37060
ANTBIT21C45
PIAZZA DON MENEGAZZI, 1, VILLAFRANCA DI VERONA, 37069
ANTBIT21C46
PIAZZA SAN ROCCO, 17, VALEGGIO SUL MINCIO, 37067
ANTBIT21C47
VIALE EUROPA, 5, NEGRAR, 37024
ANTBIT21C48
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 73, BERGANTINO, 45032
ANTBIT21C49
VIA SCAIOLE, 6/8, SAN GIOVANNI LUPATOTO, 37050
ANTBIT21C50
PIAZZA CARLO EDERLE, 18/19, GREZZANA, 37023
ANTBIT21C51
PIAZZA V. EMANUELE II, 86, BADIA POLESINE, 45021
ANTBIT21C52
VIA DANTE ALIGHIERI, 1, VIGASIO, 37068
ANTBIT21C53
VIA MADONNINA, 1 - 37015, SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, 37015
ANTBIT21C54
VIA VITTORIO VENETO, 24, RONCO ALL'ADIGE, 37055
ANTBIT21C55
VIA DEI MONTAGNANA, 8, MONTAGNANA, 35044
ANTBIT21C56
VIA FRACASTORO, 1, CAVAION VERONESE, 37010
ANTBIT21C57
PIAZZA GIACOMO ZANELLA, 11-12, CHIAMPO, 36072
ANTBIT21C58
PIAZZA SILVA, 8, MARANO VICENTINO, 36035
ANTBIT21C59
VIA CARLO CIPOLLA, 8, TREGNAGO, 37039
ANTBIT21C60
VIA G. PASCOLI, SNC, ROVIGO, 45100
ANTBIT21C61
VIA CESARE BATTISTI, 72, CASTELMASSA, 45035
ANTBIT21C62
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 1, NOGARA, 37054
ANTBIT21C63
CORSO PORTA NUOVA, 117-119, VERONA, 37122
ANTBIT21C64
PIAZZA DELLA VITTORIA, 1-2, SANGUINETTO, 37058
ANTBIT21C65
VIA IV NOVEMBRE, 2, CASTEL D'AZZANO, 37060
ANTBIT21C66
VIA CAMPOROSOLO, 97, SAN BONIFACIO, 37047
ANTBIT21C67
VIA XXIV MAGGIO, 66, SAN GIOVANNI LUPATOTO, 37057
ANTBIT21C68
VIA MONTORIO, 68, VERONA, 37131
ANTBIT21C69
VIA GEN. A.DALLA CHIESA, 9, PESCANTINA, 37026
ANTBIT21C70
VIA GIUSEPPE MAZZINI, 33, POVEGLIANO VERONESE, 37064
ANTBIT21C71
PIAZZALE PONTECORVO, 35, PADOVA, 35121
ANTBIT21C72
VIA UNITA' D'ITALIA, 357, VERONA, 37132
ANTBIT21C73
VIA ALMERIGO GIROTTO, 13-15, VICENZA, 36100
ANTBIT21C74
PIAZZALE KENNEDY, 8D, LENDINARA, 45026
ANTBIT21C75
VIA IV NOVEMBRE, 132, CAPRINO VERONESE, 37013
ANTBIT21HDO
PIAZZETTA TURATI, 2, PADOVA, 35131
ANTBIT21KEY
VIA NICOLA ANTONIO PEDICINO, 6, ROMA, 00156
ANTBIT21MBE
CORSO MAZZINI, 60, MONTEBELLUNA, 31044
ANTBIT21MDL
VIALE STAZIONE, 2, MOTTA DI LIVENZA, 31045
ANTBIT21ODE
PZZA V.EMANUELE II, 23, ODERZO, 31046
ANTBIT21PDS
VIA GARIBALDI, 58, PIOVE DI SACCO, 35028
ANTBIT21ROV
VIALE DELLA PACE, 3, ROVIGO, 45100
ANTBIT21TRV
VIALE IV NOVEMBRE, 84C, TREVISO, 31100
ANTBIT21TST
PIAZZA DELLA BORSA, 11A, TRIESTE, 34121
ANTBIT21V12
VIA DEI COLLI, 100, BATTAGLIA TERME, 35041
ANTBIT21V13
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI, 35, BAGNOLI DI SOPRA, 35023
ANTBIT21V14
VIA PADOVA, 1, BOVOLENTA, 35024
ANTBIT21V15
VIA ROMA, 1, CAMPODARSEGO, 35011
ANTBIT21V16
VIA ROMA, 38, CANDIANA, 35020
ANTBIT21V17
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 92A, CASTELBALDO, 35040
ANTBIT21V18
PZZA MERCATO, MESTRINO, 35035
ANTBIT21V19
VIA C. GRIS, 20, MOGLIANO, 31021
ANTBIT21V20
STRADA BATTAGLIA, 133, MANDRIOLA, ALBIGNASEGO, 35020
ANTBIT21V21
VIALE STAZIONE, 42, MONTEGROTTO TERME, 35036
ANTBIT21V22
VIA ROMA, 72, PIOMBINO DESE, 35017
ANTBIT21V23
VIA ZUCCHERIFICIO, 2, PONTELONGO, 35029
ANTBIT21V24
VIA ROMA, 56, VILLAFRANCA PADOVANA, 35010
ANTBIT21V25
VIA ROMA, 18, PIAZZOLA SUL BRENTA, 35016
ANTBIT21V26
VIA CASELLE, 106/108, MARSANGO, CAMPO SAN MARTINO, 35010
ANTBIT21V28
VIA MIRABELLO, 17A, TORREGLIA, 35038
ANTBIT21V30
VIA SEBASTIANO VENIER, 2 - 31048, SAN BIAGIO DI CALLALTA, 31048
ANTBIT21V31
VIA XX SETTEMBRE, 15A, SOLESINO, 35047
ANTBIT21V32
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 15, TRIBANO, 35020
ANTBIT21V33
VIA A. MANZONI, 3, CASELLE, SELVAZZANO DENTRO, 35030
ANTBIT21V34
VIA D. ALIGHIERI, 4, MEIANIGA, CADONEGHE, 35010
ANTBIT21V35
PZZA MARTIRI BALDIN, 184, SANT'ANNA, CHIOGGIA, 30010
ANTBIT21V37
VIA ROMA, 2/A, POVE DEL GRAPPA, 36020
ANTBIT21V38
VIA SCHIO, 5A, TORREBELVICINO, 36036
ANTBIT21V39
VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, 1, SOVIZZO, 36050
ANTBIT21V41
VIA C. BATTISTI, 51/53, VALDAGNO, 36078
ANTBIT21V42
PIAZZA VITTORIO VENETO, 12, RECOARO TERME, 36076
ANTBIT21V43
VIA CAPITANO SELLA, 43, SCHIO, 36015
ANTBIT21V45
VIA ROMA, 1, CORNEDO VICENTINO, 36073
ANTBIT21V47
VIA ROMA, 31, TRISSINO, 36070
ANTBIT21V48
VIA MARCONI, 52, BROGLIANO, 36070
ANTBIT21V49
STR STATALE, 11 75, ALTAVILLA VICENTINA, 36077
ANTBIT21V50
CORSO ITALIA, 42, VALDAGNO, 36078
ANTBIT21V51
PIAZZA VITTORIA, 3, CAMPOSAMPIERO, 35012
ANTBIT21V54
PIAZZA TRIESTE, 7, ESTE, 35042
ANTBIT21V56
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 28, MONTAGNANA, 35044
ANTBIT21V61
RIVIERA GIACOMO MATTEOTTI, 4, ADRIA, 45011
ANTBIT21V62
PZZA GARIBALDI, 12, ARIANO NEL POLESINE, 45012
ANTBIT21V64
VIA ARIOSTO, 87, BAGNOLO DI PO, 45022
ANTBIT21V66
PIAZZA MUNICIPALE, 8, CASTELNOVO BARIANO, 45030
ANTBIT21V67
VIA C. BATTISTI, 16, CONTARINA, 45014
ANTBIT21V68
VIA ROMA, 45, DONADA, 45014
ANTBIT21V69
VIA C. BATTISTI, 54, FICAROLO, 45036
ANTBIT21V70
VIA MATTEOTTI, 102, GAVELLO, MIRANDOLA, 45010
ANTBIT21V72
VIA A. GRAMSCI, 10, PAPOZZE, 45010
ANTBIT21V73
VIA GUGLIELMO MARCONI, 50, ROSOLINA, 45010
ANTBIT21V75
PZZA CADUTI PER LA LIBERTA', 3, CAVARZERE, 30014
ANTBIT21V76
VIA RISORGIMENTO, 16, NOVENTA PADOVANA, 35027
ANTBIT21V77
VIALE MEDITERRANEO, 73, SOTTOMARINA, CHIOGGIA, 30015
ANTBIT21V78
VIA PADOVA, 29/31, FERRARA, 44122
ANTBIT21V79
RIVIERA DEL BRENTA, 85, FIESSO D'ARTICO, 30032
ANTBIT21V82
VIA GRAZIATI, 36, QUINTO DI TREVISO, 31055
ANTBIT21V83
VIA A. DE GASPERI, 3, PREGANZIOL, 31022
ANTBIT21V84
VIA ROMA, 2, CESSALTO, 31040
ANTBIT21V85
VIA PRIMO MAGGIO, 98, CARBONERA, 31030
ANTBIT21V86
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 1, SUSEGANA, 31058
ANTBIT21V87
VIA GRITTI, 135-137, SPRESIANO, 31027
ANTBIT21V89
VIALE TRIESTE, 37, PORTOGRUARO, 30026
ANTBIT21V92
VIA IV NOVEMBRE, 11, DUE CARRARE, 35020
ANTBIT21V96
VIA ROMA, 279, ARSEGO - 35010 SAN, SAN GIORGIO DELLE PERTICHE, 35010
ANTBIT21V99
PZZA ONE', 9, ONE', FONTE, 31010
ANTBIT21VIC
VIALE GIUSEPPE MAZZINI, 21, VICENZA, 36100
ANTBIT21XXX
PIAZZETTA FILIPPO TURATI, 2, PADOVA, 35131
ANTBIT21Z01
VIA MARCONI, RONCAGLIA, PONTE SAN NICOLO, 35020
ANTBIT21Z05
PZZ GEN. DALLA CHIESA, 1/2, PIEVE, CURTAROLO, 35010
ANTBIT21Z07
VIA REPUBBLICA, 95, CAMPAGNA LUPIA, 30010
ANTBIT21Z08
VIA ROMA, 36, SALZANO, 30030
ANTBIT21Z09
VIA ROMA, 256, VIGODARZERE, 35010
ANTBIT21Z10
VIA ROMA, 123, RONCADE, 31056
ANTBIT21Z16
PZZA IV NOVEMBRE, 10, CAZZAGO, PIANIGA, 30030
ANTBIT21Z17
VIA ROMA, 29, VEGGIANO, 35030
ANTBIT21Z24
VIA MONTE GRAPPA, 19, SANDRIGO, 36066
ANTBIT21Z31
VIA DON GIOVANNI ZANARDO, 22-24, CHIARANO, 31040
ANTBIT21Z39
VIALE A. CACCIANIGA, 62, MASERADA SUL PIAVE, 31052
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