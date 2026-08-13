ANFNJOA1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ARAB SWISS FINANCIAL INVESTMENTS

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ARAB SWISS FINANCIAL INVESTMENTS

Adresa pobočky

JORDAN UNIVERSITY STREET

Kód pobočky

ANFNJOA1XXX

Název banky

ARAB SWISS FINANCIAL INVESTMENTS

Město

AMMAN

ANFNJOA1XXX

Banka ARAB SWISS FINANCIAL INVESTMENTS není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ARAB SWISS FINANCIAL INVESTMENTS

Najděte kódy Swift různých poboček banky ARAB SWISS FINANCIAL INVESTMENTS.

Pobočky ARAB SWISS FINANCIAL INVESTMENTS

ANFNJOA1XXX

JORDAN UNIVERSITY STREET, AMMAN, 11942

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.