ANATIQBAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky AL NIBAL AL ARABYA FOR MONEY TRANSFER

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

AL NIBAL AL ARABYA FOR MONEY TRANSFER

Adresa pobočky

25 AL ARASAT

Kód pobočky

ANATIQBAXXX

Název banky

AL NIBAL AL ARABYA FOR MONEY TRANSFER

Město

BAGHDAD

ANATIQBAXXX

Banka AL NIBAL AL ARABYA FOR MONEY TRANSFER není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky AL NIBAL AL ARABYA FOR MONEY TRANSFER

Najděte kódy Swift různých poboček banky AL NIBAL AL ARABYA FOR MONEY TRANSFER.

Pobočky AL NIBAL AL ARABYA FOR MONEY TRANSFER

ANATIQBAXXX

25 AL ARASAT, BAGHDAD, 10011

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.