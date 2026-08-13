AMOORUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky SOCIUM-BANK (LIMITED LIABILITY COMPANY)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

SOCIUM-BANK (LIMITED LIABILITY COMPANY)

Adresa pobočky

LENINGRADSKIY PROSPEKT 80

Kód pobočky

AMOORUM1XXX

Název banky

SOCIUM-BANK (LIMITED LIABILITY COMPANY)

Město

MOSCOW

AMOORUM1XXX

Banka SOCIUM-BANK (LIMITED LIABILITY COMPANY) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky SOCIUM-BANK (LIMITED LIABILITY COMPANY)

Najděte kódy Swift různých poboček banky SOCIUM-BANK (LIMITED LIABILITY COMPANY).

Pobočky SOCIUM-BANK (LIMITED LIABILITY COMPANY)

AMOORUM1XXX

LENINGRADSKIY PROSPEKT 80, MOSCOW, 125190

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.