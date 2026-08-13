AMFNJOA1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky AL AMAL FINANCIAL INVESMENTS CO. LTD

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

AL AMAL FINANCIAL INVESMENTS CO. LTD

Adresa pobočky

FIFTH CIRCLE

Kód pobočky

AMFNJOA1XXX

Název banky

AL AMAL FINANCIAL INVESMENTS CO. LTD

Město

AMMAN

AMFNJOA1XXX

Banka AL AMAL FINANCIAL INVESMENTS CO. LTD není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky AL AMAL FINANCIAL INVESMENTS CO. LTD

Najděte kódy Swift různých poboček banky AL AMAL FINANCIAL INVESMENTS CO. LTD.

Pobočky AL AMAL FINANCIAL INVESMENTS CO. LTD

AMFNJOA1XXX

FIFTH CIRCLE, AMMAN, 11181

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.