AMBIJOM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky AMMAN BANK FOR INVESTMENTS

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

AMMAN BANK FOR INVESTMENTS

Adresa pobočky

WASCI AL-TAL STREET

Kód pobočky

AMBIJOM1XXX

Název banky

AMMAN BANK FOR INVESTMENTS

Město

AMMAN

AMBIJOM1XXX

Banka AMMAN BANK FOR INVESTMENTS není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky AMMAN BANK FOR INVESTMENTS

Najděte kódy Swift různých poboček banky AMMAN BANK FOR INVESTMENTS.

Pobočky AMMAN BANK FOR INVESTMENTS

AMBIJOM1XXX

WASCI AL-TAL STREET, AMMAN, 11180

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.