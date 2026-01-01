ALXCPS2JXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ALKHALEJ EXCHANGE COMPANY

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

ALKHALEJ EXCHANGE COMPANY

Adresa pobočky

ABU BAKER STREET

Kód pobočky

ALXCPS2JXXX

Název banky

ALKHALEJ EXCHANGE COMPANY

Město

JENIN

ALXCPS2JXXX

Banka ALKHALEJ EXCHANGE COMPANY není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky ALKHALEJ EXCHANGE COMPANY

Najděte kódy Swift různých poboček banky ALKHALEJ EXCHANGE COMPANY.

Pobočky ALKHALEJ EXCHANGE COMPANY

ALXCPS2JXXX

ABU BAKER STREET, JENIN

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.