ALSASDKHXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ALSALAM BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ALSALAM BANK

Adresa pobočky

INT.OF ALHURRIYA AND ALJUMHURIYA ST

Kód pobočky

ALSASDKHXXX

Název banky

ALSALAM BANK

Město

KHARTOUM

ALSASDKHXXX

Banka ALSALAM BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ALSALAM BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky ALSALAM BANK.

Pobočky ALSALAM BANK

ALSASDKHXXX

INT.OF ALHURRIYA AND ALJUMHURIYA ST, KHARTOUM, 11111

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.