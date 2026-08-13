ALOORU51XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky OOO KB 'ALTAYKAPITALBANK'

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

OOO KB 'ALTAYKAPITALBANK'

Adresa pobočky

ST. L. TOLSTOY 38

Kód pobočky

ALOORU51XXX

Název banky

OOO KB 'ALTAYKAPITALBANK'

Město

BARNAUL

ALOORU51XXX

Banka OOO KB 'ALTAYKAPITALBANK' není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky OOO KB 'ALTAYKAPITALBANK'

Najděte kódy Swift různých poboček banky OOO KB 'ALTAYKAPITALBANK'.

Pobočky OOO KB 'ALTAYKAPITALBANK'

ALOORU51XXX

ST. L. TOLSTOY 38, BARNAUL, 656043

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.