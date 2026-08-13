ALNTJOA1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ALAULA FINANCIAL INVESTMENTS

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ALAULA FINANCIAL INVESTMENTS

Adresa pobočky

NOUR ST

Kód pobočky

ALNTJOA1XXX

Název banky

ALAULA FINANCIAL INVESTMENTS

Město

AMMAN

ALNTJOA1XXX

Banka ALAULA FINANCIAL INVESTMENTS není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ALAULA FINANCIAL INVESTMENTS

Najděte kódy Swift různých poboček banky ALAULA FINANCIAL INVESTMENTS.

Pobočky ALAULA FINANCIAL INVESTMENTS

ALNTJOA1XXX

NOUR ST, AMMAN, 11195

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.