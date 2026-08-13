ALNORUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky NCO 'ALTERNATIVA' LTD.

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

NCO 'ALTERNATIVA' LTD.

Adresa pobočky

MALYE KAMENSHCHIKI UL. 10

Kód pobočky

ALNORUM1XXX

Název banky

NCO 'ALTERNATIVA' LTD.

Město

MOSCOW

ALNORUM1XXX

Banka NCO 'ALTERNATIVA' LTD. není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky NCO 'ALTERNATIVA' LTD.

Najděte kódy Swift různých poboček banky NCO 'ALTERNATIVA' LTD..

Pobočky NCO 'ALTERNATIVA' LTD.

ALNORUM1XXX

MALYE KAMENSHCHIKI UL. 10, MOSCOW, 115172

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.