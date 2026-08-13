AKTVRU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky AKTIV BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

AKTIV BANK

Adresa pobočky

KOMMUNISTIICHESKAYA UL 52

Kód pobočky

AKTVRU21XXX

Název banky

AKTIV BANK

Město

SARANSK

AKTVRU21XXX

Banka AKTIV BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky AKTIV BANK

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Pobočky AKTIV BANK

AKTVRU21XXX

KOMMUNISTIICHESKAYA UL 52, SARANSK, 430005

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.