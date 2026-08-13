AKKORU51XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION

Adresa pobočky

DZERZHINSKOGO UL. 11 - SURGUT

Kód pobočky

AKKORU51XXX

Název banky

PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION

Město

SURGUT

AKKORU51XXX

Banka PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION

Najděte kódy Swift různých poboček banky PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION.

Pobočky PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION

AKKORU51XXX

DZERZHINSKOGO UL. 11 - SURGUT, SURGUT, 628416

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.