AJICRU81XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ASIA-PACIFIC BANK AO

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ASIA-PACIFIC BANK AO

Adresa pobočky

AMURSKAYA STR. 225

Kód pobočky

AJICRU81XXX

Název banky

ASIA-PACIFIC BANK AO

Město

BLAGOVESHCHENSK

AJICRU81XXX

Banka ASIA-PACIFIC BANK AO není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ASIA-PACIFIC BANK AO

Najděte kódy Swift různých poboček banky ASIA-PACIFIC BANK AO.

Pobočky ASIA-PACIFIC BANK AO

AJICRU81XXX

AMURSKAYA STR. 225, BLAGOVESHCHENSK, 675000

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.