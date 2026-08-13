AIZKLV22XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ABLV BANK, AS IN LIQUIDATION

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ABLV BANK, AS IN LIQUIDATION

Adresa pobočky

MIHAILA TALA STREET 1

Kód pobočky

AIZKLV22XXX

Název banky

ABLV BANK, AS IN LIQUIDATION

Město

RIGA

AIZKLV22XXX

Banka ABLV BANK, AS IN LIQUIDATION není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ABLV BANK, AS IN LIQUIDATION

Najděte kódy Swift různých poboček banky ABLV BANK, AS IN LIQUIDATION.

Pobočky ABLV BANK, AS IN LIQUIDATION

AIZKLV22CLN

ELIZABETES STREET 23, RIGA, LV-1010

AIZKLV22XXX

MIHAILA TALA STREET 1, RIGA, LV-1045

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.