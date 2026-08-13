AIRLYESAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky AMJAAD ISLAMIC MICROFINANCE BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

AMJAAD ISLAMIC MICROFINANCE BANK

Adresa pobočky

AMJAAD BANK BUILDING

Kód pobočky

AIRLYESAXXX

Název banky

AMJAAD ISLAMIC MICROFINANCE BANK

Město

AL SHIHR

AIRLYESAXXX

Banka AMJAAD ISLAMIC MICROFINANCE BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky AMJAAD ISLAMIC MICROFINANCE BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky AMJAAD ISLAMIC MICROFINANCE BANK.

Pobočky AMJAAD ISLAMIC MICROFINANCE BANK

AIRLYESAXXX

AMJAAD BANK BUILDING, AL SHIHR

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.