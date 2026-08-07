AIIFIQB1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky AL-BILAD ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

AL-BILAD ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE

Adresa pobočky

909/37 BAGHDAD AL-KARADA AL-SHARQYA

Kód pobočky

AIIFIQB1XXX

Název banky

AL-BILAD ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE

Město

BAGHDAD

AIIFIQB1XXX

Banka AL-BILAD ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky AL-BILAD ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE

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Pobočky AL-BILAD ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE

AIIFIQB1XXX

909/37 BAGHDAD AL-KARADA AL-SHARQYA, BAGHDAD

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.