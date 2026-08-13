AIGMJOA1XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky AL ARABI INVESTMENT GROUP COMPANY
Detaily kódu Swift
AL ARABI INVESTMENT GROUP COMPANY
ABDALLA BIN RAWAHA ST, AL RABIEH
AIGMJOA1XXX
AL ARABI INVESTMENT GROUP COMPANY
AMMAN
Banka AL ARABI INVESTMENT GROUP COMPANY není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky AL ARABI INVESTMENT GROUP COMPANY
Najděte kódy Swift různých poboček banky AL ARABI INVESTMENT GROUP COMPANY.
Pobočky AL ARABI INVESTMENT GROUP COMPANY
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.