AGRYRUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky AGROSOYUZ BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

AGROSOYUZ BANK

Adresa pobočky

MALYJ PATRIARSHIJ PEREULOK 3

Kód pobočky

AGRYRUM1XXX

Název banky

AGROSOYUZ BANK

Město

MOSCOW

AGRYRUM1XXX

Banka AGROSOYUZ BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky AGROSOYUZ BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky AGROSOYUZ BANK.

Pobočky AGROSOYUZ BANK

AGRYRUM1XXX

MALYJ PATRIARSHIJ PEREULOK 3, MOSCOW, 123001

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.