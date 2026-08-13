AGBNSDKHXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky AFRICA AND GULF BANK CO. LTD

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

AFRICA AND GULF BANK CO. LTD

Adresa pobočky

ATBARA STREET

Kód pobočky

AGBNSDKHXXX

Název banky

AFRICA AND GULF BANK CO. LTD

Město

KHARTOUM

AGBNSDKHXXX

Banka AFRICA AND GULF BANK CO. LTD není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky AFRICA AND GULF BANK CO. LTD

Najděte kódy Swift různých poboček banky AFRICA AND GULF BANK CO. LTD.

Pobočky AFRICA AND GULF BANK CO. LTD

AGBNSDKHXXX

ATBARA STREET, KHARTOUM, 11111

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.