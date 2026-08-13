AFSUJOA1XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky ARAB FALCON FOR SELLING AND BUYING SECURITIES
Detaily kódu Swift
ARAB FALCON FOR SELLING AND BUYING SECURITIES
RANIA ST 343
AFSUJOA1XXX
ARAB FALCON FOR SELLING AND BUYING SECURITIES
AMMAN
Banka ARAB FALCON FOR SELLING AND BUYING SECURITIES není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky ARAB FALCON FOR SELLING AND BUYING SECURITIES
Najděte kódy Swift různých poboček banky ARAB FALCON FOR SELLING AND BUYING SECURITIES.
Pobočky ARAB FALCON FOR SELLING AND BUYING SECURITIES
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.