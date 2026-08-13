AFSUJOA1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ARAB FALCON FOR SELLING AND BUYING SECURITIES

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ARAB FALCON FOR SELLING AND BUYING SECURITIES

Adresa pobočky

RANIA ST 343

Kód pobočky

AFSUJOA1XXX

Název banky

ARAB FALCON FOR SELLING AND BUYING SECURITIES

Město

AMMAN

AFSUJOA1XXX

Banka ARAB FALCON FOR SELLING AND BUYING SECURITIES není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ARAB FALCON FOR SELLING AND BUYING SECURITIES

Najděte kódy Swift různých poboček banky ARAB FALCON FOR SELLING AND BUYING SECURITIES.

Pobočky ARAB FALCON FOR SELLING AND BUYING SECURITIES

AFSUJOA1XXX

RANIA ST 343, AMMAN, 11953

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.