AFNASSJ1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky AFRICAN NATIONAL BANK LIMITED

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

AFRICAN NATIONAL BANK LIMITED

Adresa pobočky

JUBA AIR CARGO BLDG BLOCK 64B

Kód pobočky

AFNASSJ1XXX

Název banky

AFRICAN NATIONAL BANK LIMITED

Město

JUBA

AFNASSJ1XXX

Banka AFRICAN NATIONAL BANK LIMITED není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky AFRICAN NATIONAL BANK LIMITED

Najděte kódy Swift různých poboček banky AFRICAN NATIONAL BANK LIMITED.

Pobočky AFRICAN NATIONAL BANK LIMITED

AFNASSJ1XXX

JUBA AIR CARGO BLDG BLOCK 64B, JUBA

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.