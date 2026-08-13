AFNASSJ1XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky AFRICAN NATIONAL BANK LIMITED
Detaily kódu Swift
AFRICAN NATIONAL BANK LIMITED
JUBA AIR CARGO BLDG BLOCK 64B
AFNASSJ1XXX
AFRICAN NATIONAL BANK LIMITED
JUBA
Banka AFRICAN NATIONAL BANK LIMITED není v tuto chvíli podporována
Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.
Kódy Swift banky AFRICAN NATIONAL BANK LIMITED
Najděte kódy Swift různých poboček banky AFRICAN NATIONAL BANK LIMITED.
Pobočky AFRICAN NATIONAL BANK LIMITED
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.