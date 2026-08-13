AFGKKMKMXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky AFG BANK COMORES (FORMERLY BANQUE POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DES COMORES)
Detaily kódu Swift
AFG BANK COMORES (FORMERLY BANQUE POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DES COMORES)
PLACE DE FRANCE NC
AFGKKMKMXXX
AFG BANK COMORES (FORMERLY BANQUE POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DES COMORES)
MORONI
Banka AFG BANK COMORES (FORMERLY BANQUE POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DES COMORES) není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky AFG BANK COMORES (FORMERLY BANQUE POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DES COMORES)
Najděte kódy Swift různých poboček banky AFG BANK COMORES (FORMERLY BANQUE POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DES COMORES).
Pobočky AFG BANK COMORES (FORMERLY BANQUE POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DES COMORES)
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.