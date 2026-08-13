AFGKKMKMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky AFG BANK COMORES (FORMERLY BANQUE POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DES COMORES)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

AFG BANK COMORES (FORMERLY BANQUE POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DES COMORES)

Adresa pobočky

PLACE DE FRANCE NC

Kód pobočky

AFGKKMKMXXX

Název banky

AFG BANK COMORES (FORMERLY BANQUE POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DES COMORES)

Město

MORONI

AFGKKMKMXXX

Banka AFG BANK COMORES (FORMERLY BANQUE POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DES COMORES) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky AFG BANK COMORES (FORMERLY BANQUE POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DES COMORES)

Najděte kódy Swift různých poboček banky AFG BANK COMORES (FORMERLY BANQUE POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DES COMORES).

Pobočky AFG BANK COMORES (FORMERLY BANQUE POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DES COMORES)

AFGKKMKMXXX

PLACE DE FRANCE NC, MORONI

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.